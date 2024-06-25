Шпинатні оладки за рецептом мами Марко Черветті

Марко Черветті — родом з Італії, він відомий шеф-кухар, який до війни працював в Україні. У нього залишилось чимало шанувальників серед українців.

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Один з таких прихильників Черветті вирішив приготувати шпинатні оладки за рецептом мами Марко.

Зазначимо, що Марко Черветті і сам любив готувати оладки зі шпинатом за рецептом своєї мами та улюблену страву тата, і говорив, що в Італії оладки беруть на пікніки.

Страву можна подавати зі свіжими овочами, салатами, як гарнір до м'яса, використовувати для приготування вегетаріанських бургерів. Млинці можна їсти холодними та гарячими.

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Оладки зі шпинатом

Інгредієнти:

- 1 кілограм шпинату;

- тертий сир Пармезан;

- панірувальні сухарі;

- 4 яйця;

- оливкова олія;

- сіль

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Приготування:

Ретельно помити шпинат, покласти його у каструлю й проварити 5 хвилин.



Готовий шпинат викласти у миску. Залишити для охолодження.

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Подрібнити шпинат ножем, додати тертий сир, сіль, яйця, перемішати до однорідної консистенції.

На розігріту пательню викласти ложкою тісто, сформувати млинці, обсмажити з двох сторін до готовності.

Також в архівах залишилось відео, як Марко готував шпинатні млинці.

Раніше ми публікували рецепт ніжних млинців з м'ясною начинкою від блогерки Alina FooDee, а також розповідали, як приготувати картопляні млинці за рецептом Тетяни Литвинової.

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