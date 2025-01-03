Цифровізація оцінювання інвалідності: керівників МСЕК у команди оцінювання залучати заборонили

1 січня набув чинності закон № 4170-IX «Про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)», ухвалений Верховною радою 19 грудня 2024 року. Він спрямований, насамперед, на спрощення процедури встановлення (поновлення) групи інвалідності людям, які в силу різних обставин втратили здоров’я, і на зниження корупційних ризиків при цьому.

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Комісій медико-соціальної експертизи більше не існує. До роботи приступили команди оцінювання повсякденного функціонування.

Впровадження нової системи триватиме протягом року.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі, на початок нового року в 291 лікарні України сформовано понад 1476 експертних команд із більш як 5000 лікарів-практиків. Їм передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Вони будуть розглянуті в першу чергу, протягом найближчих трьох місяців.

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Яким чином ліквідація скомпрометованої структури зменшить корупційну складову? Чимало українців, судячи з коментарів у соцмережах, не дуже вірять у це. А дехто переконаний, що розширення чисельності експертних команд призведе до ще більшого хабарництва у цій структурі.

«ФАКТИ» попросили прокоментувати цей момент Григорія Оксака — головного лікаря Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського, яка має статус надкластерної, тобто такої, в якої є ресурси й технології для надання медичної допомоги у найскладніших або рідкісних випадках захворювань.

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— Реформа, насамперед, деперсоналізує процес перегляду та встановлення групи інвалідності, — говорить Григорій Оксак. — До останнього моменту ніхто з членів команд не знатиме імен людей, яких вони оцінюватимуть. А пацієнт не знатиме, хто з лікарів увійде в команду. До того ж склад експертної команди електронна система вибиратиме автоматично. Пацієнт побачить команду, а команда побачить, кого вона оцінюватиме, лише вранці, після відкриття системи.

Усі направлення на комісію вже формуються у спеціальній електронній системі ЕКОПФО, яка має забезпечити прозорість та знизити корупційні ризики.

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Лікуючі лікарі та лікарі ВЛК зможуть формувати направлення самостійно, без залучення лікарської контрольної комісії (ЛКК). Раніше людина сама мала зібрати купу документів, на основі яких МСЕК мала видати 88-у форму (офіційна назва — № 088/о «Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)» — Авт.).

Документи для розгляду експертних команд лікуючі лікарі надсилатимуть, звісно, в електронній формі. Адміністратори їх переглядатимуть й за умови, що всі документи зібрані й правильно оформлені, ставитимуть їх у чергу для оцінювання. А вже електронна система обиратиме вільні місця на оцінювання.

Це зручно і для пацієнтів, і для медпрацівників.

Тобто весь процес максимально цифровізований. Останні документи у паперовому вигляді в нашій лікарні, думаю, зникнуть через пару місяців, коли ми закінчимо дооцифровувати 88-мі форми.

Перед новим роком наші ІT-фахівці, завідувачі відділеннями, лікарі-інтерни дуже напружено попрацювали, щоб за профілями створених команд оцифрувати всі форми, отримані від МСЕК. На те, щоб зробити це і ввести оцифровані документи в окрему електронну систему, у нас пішло десять днів.

До речі, Полтавщина у топі лідерів з цифровизації. Не у всіх регіонах України така позитивна динаміка, але ми дуже всі постаралися.

Говорячи про склад експертних команд, Григорій Оксак зазначив:

— Право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи отримали 58 лікарів нашого медзакладу з досвідом роботи не менше одного року, що підвищить рівень фаховості експертизи. Але навчання в новій програмі пройдуть всі медики, адже кожному лікуючому лікареві доведеться скеровувати пацієнта на оцінювання, а для цього треба мати сучасні знання.

З розформованої структури ми взяли деяких лікарів на посади адміністраторів, тобто безпосередньо в оцінюванні стану пацієнтів вони участі не братимуть. Але ці люди мають глибокі професійні навички з показань оцінювання певних захворювань, оскільки раніше займалися винятково експертизою.

Керівників МСЕК у команди оцінювання залучати заборонено. Тож вони стали звичайними лікарями у відділеннях. Дехто разом зі своїми колишніми підлеглими поповнив колектив обласної лікарні, частина перейшла на роботу до інших лікувальних закладів на посади невропатологів, кардіологів, терапевтів…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як встановлюватимуть інвалідність у 2025 році.

На фото у заголовку Григорій Оксак. Фото — КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради»

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