Доплата вчителям у 2025-му році: кому виплатять, скільки, коли вона виросте і як довго буде нараховуватись
Серед численних змін з 1 січня виявились і щомісячні доплати вчителям. Протягом 8 місяців 2025 року педагоги отримуватимуть додаткову виплату 1000 гривень, а з 1 вересня її розмір зросте до 2000 гривень.
Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів України. За його даними, доплату у 2025-му році отримають майже 500 тисяч педагогів, на що у держбюджеті вже передбачено 12 мільярдів гривень.
Що відомо про виплати для вчителів у 2025-му році:
- одержувачами будуть усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти — вчителі, помічники вчителів, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, інші педагогічні працівники;
- сума виплати з 1 січня становить 1300 гривень, з яких після оподаткування «на руки» працівник отримає 1000 гривень, з 1 вересня виплати зростуть до 2600 гривень, з яких 2000 гривень «чистими» отримає педагог;
- водночас ці гроші не є зростанням заробітної плати, а лише доплатою, тобто мають тимчасовий характер і будуть скасовані наприкінці року закінчення строку дії воєнного стану. Тобто у разі закінчення терміну дії воєнного стану, скажімо, у травні 2025 року, доплата вчителям виплачуватиметься до кінця 2025 року.
Як уточнили у Кабміні, вчительська доплата — це частина програми «Зимова підтримка» від президента Володимира Зеленського. Також у рамках цієї ініціативи діє програма з видачі 1000 гривень усім українцям.70
Читайте нас у Facebook