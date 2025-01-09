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Доплата вчителям у 2025-му році: кому виплатять, скільки, коли вона виросте і як довго буде нараховуватись

18:51 9 січня 2025
Педагоги отримають доплату у 2025 році: фото Освіта

Серед численних змін з 1 січня виявились і щомісячні доплати вчителям. Протягом 8 місяців 2025 року педагоги отримуватимуть додаткову виплату 1000 гривень, а з 1 вересня її розмір зросте до 2000 гривень.

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів України. За його даними, доплату у 2025-му році отримають майже 500 тисяч педагогів, на що у держбюджеті вже передбачено 12 мільярдів гривень.

Що відомо про виплати для вчителів у 2025-му році:

- одержувачами будуть усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти — вчителі, помічники вчителів, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, інші педагогічні працівники;

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- сума виплати з 1 січня становить 1300 гривень, з яких після оподаткування «на руки» працівник отримає 1000 гривень, з 1 вересня виплати зростуть до 2600 гривень, з яких 2000 гривень «чистими» отримає педагог;

- водночас ці гроші не є зростанням заробітної плати, а лише доплатою, тобто мають тимчасовий характер і будуть скасовані наприкінці року закінчення строку дії воєнного стану. Тобто у разі закінчення терміну дії воєнного стану, скажімо, у травні 2025 року, доплата вчителям виплачуватиметься до кінця 2025 року.

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Як уточнили у Кабміні, вчительська доплата — це частина програми «Зимова підтримка» від президента Володимира Зеленського. Також у рамках цієї ініціативи діє програма з видачі 1000 гривень усім українцям.

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