Не більше 50 тисяч гривень готівкою на місяць: які обмеження для клієнтів у Монобанку та де вони діють

Обмежувальні заходи НБУ в боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від податків викликали серйозний резонанс. Тим часом українські банки, які раніше підписали Меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», запровадили свої обмеження.

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Так, у мобільному додатку клієнтів Монобанку можна побачити обмеження на витрачання фінансових коштів. Залежно від категорії витрат або банківських операцій, варіюється і сума обмежень.

Так, протягом місяця клієнти Монобанку можуть:

витратити закордоном не більше 100 тисяч гривень на місяць зі своєї картки і зняти готівкою не більше 12 500 гривень на тиждень або близько 50 тисяч гривень на місяць;

на купівлю іноземної валюти на карту на місяць можна витрачати не більше 50 тисяч гривень і не більше 200 тисяч гривень на купівлю валюти для розміщення на депозиті;

не більше 150 тисяч гривень на місяць на p2p перекази по Україні;

зняття у вигляді готівки в банкоматі або касі в Україні не більше 100 тисяч гривень на день;

поповнення картки не більше 400 тисяч гривень на місяць та інші.

Як пояснило «ФАКТАМ» джерело в одному з українських банків, по суті, всі ці обмеження є вимогами НБУ з фінансового моніторингу та встановлені ліміти жодним чином не зачіпають більшість клієнтів вітчизняних банків.

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Нагадаємо, у грудні провідні банки країни підписали Меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», який змінив правила безготівкових розрахунків. Наразі до документа приєдналися 20 українських банківських установ.

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