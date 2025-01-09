Курс долара в 43 гривні: чи досягне цієї цифри валюта до 19 січня

Наприкінці 2024 та на початку 2025 року долар не демонстрував стрибкоподібного зростання стосовно національної валюти. Достатньо стабільним виявиться курс і з 13 по 19 січня, хоча звичайно не обійдеться без його зростання.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лісовий.

За його словами, ситуація на валютному ринку буде більш-менш стабільною, хоча на курс впливатимуть ціла низка факторів. Серед них:

- прискорення інфляції, яка у січні може подолати позначку 11% порівняно з січнем 2024 року, але її вплив залишатиметься «стриманим»;

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- збільшена облікова ставка має посилити гривню;

- міжнародні резерви дозволяють регулятору проводити більш гнучку політику щодо насичення попиту, а обсяг міжнародної фінпідтримки у 2025 році дозволяє покрити левову частку бюджетного дефіциту;

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- велика кількість емоційно-психологічних факторів, які зрідка можуть провокувати «цікавість» громадян до валютного ринку, серед них — суцільна невизначеність, пов'язана з перебігом бойових дій, протидії ракетним обстрілам, можливим відключенням світла та інші.

Разом з тим будь-який можливий сплеск попиту матиме виключно тимчасовий характер, тому різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку навряд чи перевищить 40−50 копійок. А різниця у коливаннях курсу долара за тиждень буде в межах 40−60 копійок.

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«Отже, роль регулятора на ринку залишатиметься визначною і вкрай важливою: адже від мінливої стабільності залежатиме загальне економічне становище в країні. Вже навесні очікується, що ринок „вгамується“, а Нацбанк зможе зменшити свою присутність на ринку. Очікується, що з 13 по 19 січня офіційний курс перебуватиме у межах 42−42,5 грн/$, що можна вважати загрозливим для загальної ситуації на ринку», — резюмує Тарас Лісовий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, за прогнозами експертів, у січні курс долара не досягне 43 гривень.

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