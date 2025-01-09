Народний депутат Петро Порошенко не має морального права повчати Збройні сили України, як вести війну, тому що роками сприяв послабленню обороноздатності країни. Про це в соцмережі написав військовий Олексій «Сталкер», коментуючи брифінг політика щодо рекомендацій ЗСУ.

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На думку військового, Порошенку не слід критикувати та повчати ЗСУ як воювати, через те що за його президентства знищувались добробати, а чиновники зловживали держкоштами на будівництві фортифікацій.

«Найбагатший депутат Верховної Ради традиційно в костюмі за тисячі доларів повчає Збройні сили України військовому ремеслу… На допомогу він покликав голову фракції „Євросолідарності“ в парламенті Герасимова, який якраз нещодавно купив віллу в Іспанії поруч з віллами Порошенка та його кума Свинарчука. Разом вони розповідали, як треба будувати фортифікації, як краще розпорядитися коштами українців на ЗСУ, як перешкодити росії фінансувати її армію і багато іншого», — пише в соцмережі «Сталкер».

Олексій «Сталкер», який воював ще з 2014 року, дорікає Порошенку за те, що колишній очільник держави, на його думку, сприяв послабленню обороноздатності країни.

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«Порошенко, який в 2014 році обіцяв закінчити війну за 24 години, свідомо знищив більшу частину добровольчих батальйонів під Іловайськом. Разом зі Свинарчуками розграбували армію та „Укроборонпром“, — пише в соцмережі „Сталкер“. — За період його правління було знищено 60% усіх боєприпасів країни (7! великих військових складів), які суттєво вплинули б на нашу обороноздатність, особливо на період травня-липня, коли західних систем було ще мало, а наш БК закінчувався. Розпиляв з чиновниками мільярди на фортифікаціях, які могли б стримати ворога. 200 метрів хваленої стіни Яценюка-Порошенка, то просто смішно. Цей перелік можна продовжувати. Руками таких як Порошенко та його друзів Свинарчуків, Медведчуків та інших було створено підґрунтя для російського вторгнення. Вони роками грабували країну та платили податки в росії, а сьогодні Порошенко виходить і повчає армію як треба воювати. Гидко все це», — пише Олексій «Сталкер».

Раніше в ЗМІ повідомлялось про те, що до звинувачення Порошенка в державній зраді за торгівлю з ОРДЛО можуть додатися і санкції РНБО за газові угоди із рф та фінансування держави-агресора.

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