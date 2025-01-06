Пільги на оплату комуналки надаватимуться за новими правилами: з'явилася важлива умова

Гормадяни, які самотужки не можуть оплачувати комунальні послуги, мають змогу оформлювати субсидії. А деякі категорії українців мають право на пільги, зокрема, родини ветеранів.

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Як пише finance.novyny.live, з 1 січня 2025 року уряд змінив правила надання пільг громадянам. Це, стосується оплати платіжок за водопостачання та водовідведення; опалення та електропостачання; за газ та його розподіл та вивезення сміття.

Зазначається, щодля отримання пільги на оплату послуг ЖКГ середньомісячний сукупний доход родини (в розрахунку на одну особу за попередні пів року) не має перевищувати величини доходу, який надає право на податкову соціальну пільгу — 4 240 гривень.

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Це правило поширюється на громадян, які:

хочуть вперше отримати пільги;

користувалися пільгами до 31 грудня 2024 року.

Втім, розмір середньомісячного сукупного доходу родини не братиметься до уваги, якщо йдеться про:

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реабілітованих громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років;

українців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії);

членів сімей загиблих ліквідаторів та інших осіб, визначених Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

громадян, які звільнилися з військової служби та особи, які отримали інвалідність під час того, як служили в армії, а також членів сімей загиблих військовослужбовців;

ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв’язку та їхнії вдовців або вдівіць.

Раніше в Пенсійному фонді України пояснювали, на які пільги на послуги ЖКГ може розраховувати учасник бойових дій, який мешкає в гуртожитку.

Фото Pixabay

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