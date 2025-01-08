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Військовий збір вирахують із зарплати: в Україні змінили правила розрахунку субсидій та пільг на оплату комуналки

13:36 8 січня 2025
Кабмін змінив порядок розрахунку середньомісячного доходу громадян. Фото Pixabay

Після того, як в Україні збільшили податки, у тому числі й військовий збір, уряд змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної соціальної допомоги.

Як повідомляють в Пенсійному фонді України, наразі при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата, від якої «відмінусують» не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військовий збір.

Нагадаємо, що військовий збір було збільшено з 1,5 відсотка до 5 відсотків.

Про те, як у 2025 році змінилися для українців соцвиплати, тарифи та ціни, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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А податки для ФОПів збільшили з 1 січня цього року.

Фото Pixabay

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