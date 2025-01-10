Створюємо безпечний простір і працюємо над розвитком нашої громади у складні воєнні часи, — мер Білоусов

У прифронтовому Кам’янському мер міста Андрій Білоусов серйозно ставиться до створення безпечного навчального середовища. Адже виклики під час війни чималі! Для того, щоби шкільні зайняття проходили офлайн, та ще й в одну зміну, необхідні якісні укриття. У минулому році міський голова поставив за мету, щоби у Кам’янському запрацювало 12 шкільних укриттів. А на початку нового року у місті відкрили протирадіаційне бомбосховище. Його побудували з нуля за рахунок державної субвенції зі співфінансуванням із міського бюджету.

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- Вчора наше місто з робочим візитом відвідав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Разом відкрили нове укриття у ліцеї № 26, — сказав Білоусов у коментарі «ФАКТАМ».

Він наголосив, що укриття зведено відповідно до всіх сучасних вимог.

- Воно облаштоване потужною системою вентиляції та повітряними фільтрами. У сховищі облаштовано окремі навчальні аудиторії, ігрову кімнату, медичний кабінет, душову та санвузли. Це повноцінний, комфортний і сучасний підземний навчальний простір, — повідомив мер Кам’янського.

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«Щоб шкільні заняття проходили офлайн, та ще й в одну зміну, необхідний повноцінний, комфортний та сучасний підземний навчальний простір», - каже мер Кам'янського

Він розповів, що у місті триває оновлення шкільної інфраструктури. Зокрема, у ліцеї № 3 з’явилися нові харчоблок та обідня зала.

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- Капітальний ремонт тут виконали за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. Це результат реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, — додав мер.

Також, за його словами, завдяки фундації Олени Зеленської у місті відновлюється п’ять укриттів.

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- Вдячний Олені Зеленській за турботу про дітей та створення безпечних умов для їхнього розвитку і навчання, — подякував Білоусов першій леді.

Окрім того, у місті відкрили відновлене укриття на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

- Це сховище обладнане системою вентиляції та підйомником для мало мобільних пацієнтів. Наразі вже розроблено проєкт будівництва з нуля великого укриття на території лікарні, яке зможе вмістити всіх пацієнтів і персонал закладу, — розповів про плани мер міста.

Він також подякував начальнику Дніпропетровської ОВА Сергію Лисаку за підтримку міських ініціатив та проєктів.

- Спільним зусиллями створюємо безпечний простір і працюємо над розвитком нашої громади навіть у складні воєнні часи, — додав Білоусов.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, що у мера Білоусова взяли на баланс бомбосховища збанкрутілих підприємств та облаштували зручний простір.

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