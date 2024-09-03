«Хочемо організувати освітній процес в одну зміну»: мер Кам’янського Білоусов про роботу шкіл під час війни

Українська освіта стала однією зі сфер, яка чи не найбільше постраждала він повномасштабної війни. Напередодні 1 вересня Зеленський наголосив, що діти мають піти у школи офлайн всюди, де ситуація це дозволяє. Прифронтове Кам’янське — одне з небагатьох міст країни, де школи та дитячі садочки не припиняли роботу майже з початку повномасштабної війни.

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«Ми активно працюємо над облаштуванням укриттів і продовжуємо процес їх вдосконалення — збільшуємо кількість місць, ремонтуємо, будуємо нові, щоб забезпечити дітей якісною освітою та навчанням в закладі в одну зміну», — розповів «ФАКТАМ» мер міста Андрій Білоусов.

За його словами, він в черговий раз об’їхав навчальні заклади міста та перевірив, як виконуються ремонтні роботи в укриттях.

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«На цей рік за планом ми виконаємо роботи у 12 укриттях», — сказав мер.

За його словами, 5 укриттів — ремонтують та вдосконалюють, 3 — будується з нуля, в 4-х — збільшують кількість місць шляхом розширення.

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Андрій Білоусов подякував за підтримку Фундації Олени Зеленської, яка профінансувала ремонтні роботи в укриттях ліцею № 38 та гімназії № 17 та додатково включила до фінансування ліцей № 3 та гімназію № 25, де незабаром розпочнуться роботи.

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Також міський голова подякував за підтримку міста в отриманні субвенції з державного бюджету на ремонт і будівництво укриттів в Ліцеї інформаційних технологій № 2, ліцеї № 26, гімназії № 12 та ліцеї № 22 главі Дніпропетровської ОВА Сергію Лисаку.

«За кошти міського бюджету ми відремонтували укриття в ліцеї № 20, в початковій школі „Волошка“, гімназії № 4 та в ліцеї № 23», — розповів мер.

Щодо найближчих планів з облаштування та будівництва укриттів, за словами Білоусова, буде розпочато будівництво бомбосховищ в гімназії № 12 та ліцеї № 22.

«Всі роботи йдуть за графіком. Працюємо над тим, щоб всі наші навчальні заклади могли організувати освітній процес не в змішаному форматі, а виключно в одну зміну», — додав Білоусов.

Нагадаємо, місцева влада під час війни активно залучає міжнародних донорів. На європейські інвестиції розвиває громаду та готується до складного опалювального сезону.

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