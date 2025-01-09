Дональд Трамп неодноразово вихвалявся, що може швидко домовитися про мирну угоду між росією та Україною, а одного разу поскаржився, що президент України Володимир Зеленський «не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Ця війна програшна».

ВІДЕО ДНЯ

Трамп готовий зберегти американське військове постачання Києву після своєї інавгурації, за словами трьох осіб, поінформованих про обговорення із західними чиновниками, але він вимагатиме від членів НАТО більш ніж подвоїти нинішній 2-відсотковий цільовий показник витрат, якого наразі дотримуються лише 23 з 32 членів Альянсу, — до 5 відсотків. Одна людина сказала, що вони розуміють, що Дональд Трамп погодиться на 3,5%, пише washingtonpost.com.

Якщо український уряд хоче продовжити постачання зброї, він повинен сформулювати свої аргументи так, щоб вони були переконливими для Трампа, його адміністрації та республіканців у Конгресі. А для цього цілком може знадобитися подякувати послу України у США Оксані Маркаровій за її роботу та надіслати їй заміну. Наприклад, це була гарна ідея, що Зеленський відвідав у вересні завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, та подякував працівникам, які виробляють один з найбільш критично необхідних видів озброєнь для боротьби України.

Не допомогло й те, що кількома днями раніше в інтерв'ю New Yorker Зеленський сказав: «У мене таке відчуття, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як», і назвав Джей Ді Венса «занадто радикальним».

РЕКЛАМА

Маркарова проробила величезну роботу, доносячи аргументи України до адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Але виникають справедливі запитання щодо того, чи достатньо українська дипломатична присутність у Сполучених Штатах намагалася задобрити республіканців, йдеться у статті.

Наприкінці березня 2022 року, через місяць після вторгнення росії в Україну, опитування YouGov-Economist показало, що 68% прихильників Дональда Трампа виступали за надання зброї Україні. Наприкінці листопада 2024 року та ж соціологічна компанія виявила, що лише 13% цих прихильників хотіли збільшити військову допомогу Україні й лише 23% хотіли зберегти обсяг військової допомоги Україні на тому ж рівні. Майже половина, 49%, хотіли, щоб допомога зменшилася.

Існують аргументи на користь допомоги Україні, які апелюють до правої частини політичного спектра, включаючи необхідність протистояти жорстокому придушенню росією євангельських християнських церков на окупованих територіях та її жадобі до величезних природних ресурсів України. Крім того, тиск на Україну, щоб вона поступилася москві територією в рамках мирної угоди, змусить Сполучені Штати виглядати слабкими, що підбадьорить інші ворожі країни.

РЕКЛАМА

Починаючи з 20 січня, республіканці будуть керувати Білим домом, Сенатом і Палатою представників. Україні потрібен захисник, який розуміє їх, говорить свіжим голосом про їхні перспективи та пріоритети, пояснюють автори публікації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спецпредставник Трампа з питань України відклав свій візит до Києва.

РЕКЛАМА

113

Читайте нас у Facebook