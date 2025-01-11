«Гра в кальмара» повертається: готуємо печиво з відомого серіалу (відео)

Про повернення продовження «небезпечного» серіалу «Гра в кальмара» стало відомо ще рік тому.

Напередодні Нового року цей факт підтвердили творці «шедевру», а кілька днів тому з'явився і трейлер другого сезону.

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Тому багато прихильників серіалу стали думати про організацію тематичних вечірок, повних адреналіну та солодких сюрпризів. Таким фанатам гри корейське видання Korea.net пропонує здивувати гостей смачними цукровими стільниками або льодяниками «Дальгона», прикрашеними геометричними фігурами — як у грі.

Рецепт цукрових стільників (для 4 порцій):

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Інгредієнти:

100 г цукру

2 щіпки харчової соди

Приготування:

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Половину порції цукру нагріти на невеликому вогні, постійно помішуючи. Щойно він почне плавитися, додати цукор, що залишився, і готувати до повного розчинення.

Коли цукор повністю розплавиться і набуде коричневого кольору, вимкнути вогонь і додати соду. Перемішувати, допоки не утворяться бульбашки.

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Вилити готовий сироп у форму, застелену пергаментним папером. Чекати близько 1 хвилини, щоб карамель охолола і застигла, залежно від товщини.

Потім, використовуючи металеву форму, продавити карамель, але не до кінця, щоб створити візерунок. Дати цукровим стільникам охолонути.

Відео рецепта корейською мовою.

Та українською

Зазначимо, що перший сезон серіалу «Гра в кальмара» став глобальним хітом, скоривши серця глядачів у всьому світі. Популярність серіалу породила величезну кількість тематичних заходів, натхненних його атмосферою.

Вважається, що «Гра в кальмара» не тільки розважає, а й порушує важливі питання про соціальну несправедливість та людські слабкості.

Водночас варто нагадати, що у деяких країнах заборонили серіал через те, що діти, які переглянули стрічку, грають у власні версії серіальних ігор, де іноді в результаті відбувається вбивство того, хто програв.

Тому в цілях безпеки можливо, батькам варто подумати над тим, щоб замість описаної вище смакоти приготувати «безпечну» страву, яка теж пов'язана з кальмарами.

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