Продовження буде, і куди потужніше: експерт розповів, чому ЗСУ атакували на Курському напрямку і що буде далі

Наступальні дії ЗСУ в Курській області 5−6 січня виявилися короткими і без якихось помітних успіхів, що знову порушило питання завдання цієї операції. Може так вийти, що це була своєрідна «розвідка боєм», яка показала слабкість ворога в одному аспекті, тому варто очікувати продовження.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, щільність залучення сил і засобів в основних зонах БД досягла свого максимуму і в окупантів немає зайвого ресурсу десь там, у резерві, не те щоб десятка, а навіть пари-трійки зайвих бригад, щоб посилити порядки, не перетасовуючи існуючі.

За даними експерта:

на Времєвському напрямку російське командування в зоні відповідальності 127-ї МСД 5-ї ОВА, на захід від Великої Новосілки, вводить 34-ю ОМСБр;

на північ від Курахівського водосховища, за кордоном Слов'янка — Петропавлівка — Шевченко, командування ГВ «Центр» готується посилити 90-ту ТД, мабуть, ресурсом 41-ї ОВА, а саме, 35-ї та 137-ї ОМСБр;

Цього тижня південні підступи до Покровська почали штурмувати підрозділи 35-ї та 57-ї ОМСБр, а також поступово вводять у бій 74 та 137 ОМСБр.

А коли починається активізація СОУ у Курській області, й порівняно невеликими силами, паніки від цього в російському інформаційному просторі було до гіпертрофованого багато.

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«Причому ця паніка була заснована на тому, що основні ударні сили російського курского угруповання, а саме, 155-а і 810-а ОБр МР, а також 76 ДШД і 83 ДШБр знаходяться по західних рубежах, а 11-а ДШБр, 98- я ДШД і 106 ПДР з мочалками зі складу 40-й ОБр МП та 170 ПМП по східних. Удар же СОУ припав по ділянці, де знаходилися «браві» МСДшники зі складу 72-ї та росгвардія з усякими там «Ахмат сила», — пояснює природу панічних настроїв окупантів Олександр Коваленко.

Ця ситуація паніки говорить про те, що резервів у окупантів немає, і прикривати деякі ділянки їм просто нема чим.

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«За кілька днів, після зухвалого удару СОУ на північно-східному напрямку, стає зрозумілим, що метою на даному етапі був не ефемерний курс на Курськ, а в динамічному режимі перевірка на міцність можливості РОВ посилювати екстремально небезпечні ділянки свого фронту. І за результатом можна сказати, що можливості РОВ порівняні з доволі натягнутою струною. А це означає… Продовження буде», — натякає Олександр Коваленко на продовження наступу ЗСУ у Курській області.

Нагадаємо, що, на думку західних аналітиків, поразки росії в Курській області цілком можуть стати початком кінця володимира путіна в 2025-му році.

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