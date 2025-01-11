Кататися на лижах любить у світі чимало людей. А чи знаєте ви, що інтерес до цього виду спорту у Великобританії пробудив автор творів про Шерлока Холмса Конан Дойл? Відправившись з родиною до Швейцарії, він опанував лижі та описав катання на них в пресі так майстерно, що чимало англійців згодом закохалися у гірськолижні курорти в Альпах. Віртуозно катався на лижах Ернест Хемінгуей і неодноразово описував свої враження у творах. Поціновувачем гірськолижного відпочинку був і Елвіс Преслі. Кататися на лижах люблять і королівські особи, про що свідчить чимало фото в інтернеті. Українські митці присвятили багато робіт зимовим видам спорту. Сьогодні ж мова піде про фарфорові фігурки лижників та лижниць. Перш ніж читати статтю, подивіться на фото. Можливо, і у вас вдома є та чи інша фігурка? Чи знаєте ви її походження? Які спогади викликає ця фігурка? У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкращі роботи вітчизняних фарфористів на тему лижного спорту.

«Статуетки ставили на телевізори або великі радіоприймачі»

— Зима — пора року, яку найбільше люблять діти, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Люблять тому, що багато снігу, розваг і свят. Дітлахи ліплять сніговиків, грають в сніжки, катаються на санках, ковзанах та лижах. Статуетки вітчизняних митців, присвячені темі зимових розваг, повертають нас у дитинство. Наприклад, фігурка «Лижник» Світлани Голембовської була випущена кількома українськими заводами мільйонним накладом.

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С. Голембовська. «Лижник». Київський ЕКХЗ. 1952.

— Колоритна робота!

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— Статуетка була створена у 1952 році. Протягом десятиріччя її виготовляли на кількох галузевих гігантах: Київському ЕКХЗ, Полонському заводі художньої кераміки, Полонському й Городницькому фарфорових заводах. Також її випускали на мануфактурах у Ризі та Ташкенті. Ця статуетка була надзвичайно популярна. Тільки за перші чотири роки Полонським фарфоровим заводом було випущено понад сорок тисяч таких фігурок, за два роки випуск їх збільшився у три рази, хоча в галузі цей завод тиражував «Лижника» найменше.

— Скільки ж фігурок «Лижників» у вашій колекції?

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— У мене є фігурки всіх заводів. Висота статуеток — п'ятнадцять сантиметрів. На кожному підприємстві були якісь особливості. Отож, надзвичайно цікаво порівнювати ці роботи, їх розпис. Наприклад, на статуетці Полонського заводу керамічних виробів бачимо на відвороті шапки імітацію хутра. Розпис статуеток різний. Ми це бачимо навіть по колірній гамі. Такі статуетки ставили на телевізори або великі радіоприймачі. Фігурки лижників дуже яскраві й створюють особливий настрій. А головне — нагадують далеке дитинство. Я теж каталася на лижах, навіть брала участь у юнацьких змаганнях.

С. Голембовська. «Лижник». Полонський ЗХК. 1952

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— «Лижник» якого заводу — ваша улюблена фігурка?

— Не можу виділити якусь одну. Вони для мене всі чудові! Кожна по-своєму. Ще один чудовий сувенір — мініатюрна фігурка Валентини Покосовської «Заєць на лижах». Подібним сюжетом у той час часто ілюстрували вітальні новорічні листівки. Можливо, цей казковий персонаж поспішає привітати когось з Новим роком або просто розважається у засніженому лісі. На зайчику яскравий шарфик, що майорить на вітру. Зайчик мчить кудись на всіх парах. Ця статуетка дуже мила і створює особливий настрій. Як не посміхнутися, коли бачиш таке диво! До речі, зайчик символізує родинне благополуччя та душевний спокій, а ще доброту. Отож, мати таку фігурку в оселі — хороший знак.

В. Покосовська. «Заєць на лижах». Баранівський ФЗ. 1956

«„Лижниця“ Владислава Щербини — одна із перших його робіт»

— Ще одна чудова статуетка «Лижниця» була випущена на Полонському заводі художньої кераміки у 1954 році, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Тут зображено момент перемоги на змаганнях у лижних перегонах. Шапочка з помпоном, шарф та рукавички ніжного небесно- блакитного кольору й білий костюм підкреслюють білизну фарфору та відтворюють атмосферу сніжної зими.

«Лижниця». Полонський ЗХК. 1957

— Розглядаючи вбрання лижників минулого століття, цікаво спостерігати, як змінився одяг…

— Справді. Сьогодні одяг для гірськолижного дозвілля виготовлений із сучасних інноваційних матеріалів. Він легкий та теплий водночас. Кататися на лижах у ньому зручно та комфортно. А це для лижника дуже важливо.

— Сучасний одяг, оснащений спеціальними мембранами, створює терморегуляцію, надійно захищає від промокання. Читала, що у кишенях деяких курток може підзаряджатися телефон…

— Та й лижі дуже змінилися. Інноваційні матеріали роблять їх комфортними у використанні. Сьогодні деякі моделі лиж провідних брендів світу порівнюють з найкращими марками автомобілів. Проте ціни на такі лижі фантастичні.

— Яка робота на лижну тему сьогодні є справжнім раритетом?

— На мою думку, це скульптура Владислава Щербини «Лижниця». Гарна дівчина, певно, виглядає друзів або обирає лижню, щоб відпочити в сонячний зимовий день. Ялинка, як символ зими, є елементом декору у багатьох творіннях майстрів фарфору на дану тематику. Робота «Лижниця» — одна із перших робіт видатного українського скульптора. До речі, я ніколи не зустрічала її на аукціонах. Думаю, лижники та лижниці українських фарфористів — одні із найкращих у світі.

— В них стільки експресії!

— А ще — це історії з нашого життя, втілені у фарфорі. І ці історії вже ніколи не повторяться. Минатимуть віки, й нащадки, завдячуючи творам мистецтва, зможуть побачити, як жили люди у той чи інший період. Головне — зберегти цю спадщину, адже фарфор — це дуже тендітна краса. У всьому світі сьогодні дуже цінуються вінтажні речі. Їх купують на інтернет-аукціонах та ринках старовини. І якщо такі речі збереглись у вашому домі, ви справді щаслива людина. Адже кожна така річ ще має й сімейну історію.

В. Щербина. «Лижниця». Баранівський ФЗ. 1954

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про порцелянові роботи, створені українськими митцями за мотивами казок «Тисяча і одна ніч».

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: С. Голембовська. «Лижник». Київський ЕКХЗ, Плонський ЗХК. Полонський ФЗ. 1952.



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