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Шоколадний рулет із джемом: райська насолода

22:00 11 січня 2025
Шоколадний рулет із джемом

У холодний зимовий день добре попити чаю з чимось солоденьким, наприклад, з шоколадним рулетом. Приготувати його легко. Але, звісно, знадобиться натхнення.

Рецептом чудового шоколадного рулету з абрикосовим джемом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Шоколадний рулет із джемом

Для тіста

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  • 130 г шоколаду
  • 130 г вершкового масла
  • 100 г цукрової пудри
  • 4 г ванільного цукру
  • 5 яєць
  • 80 г мигдального борошна
  • 50 г пшеничного борошна

Для начинки — абрикосовий джем (на смак)

Для глазурування

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  • 150 г вершків
  • 100 г шоколаду

З'єднати вершкове масло, жовтки і половину цукрової пудри — і добре збити. Білки збиваємо з рештою цукрової пудри.

Шоколад розтоплюємо на водяній бані і додаємо в жовтково-масляну суміш, а потім доповнюємо це пшеничним і мигдальним борошном. З'єднуємо з білками та вимішуємо. Розподіляємо тісто по деку і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин.

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Змащуємо розігрітим абрикосовим джемом, згортаємо рулет за допомогою пергаменту. Покриваємо джемом зверху.

Потім готуємо глазур, з'єднавши вершки та шоколад і нагрівши їх (має вийти однорідна маса). Покриваємо рулет глазур'ю. Дати настоятися у холодильнику.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом домашнього вівсяного печива з маковою начинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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