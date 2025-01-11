Шоколадний рулет із джемом: райська насолода

У холодний зимовий день добре попити чаю з чимось солоденьким, наприклад, з шоколадним рулетом. Приготувати його легко. Але, звісно, знадобиться натхнення.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом чудового шоколадного рулету з абрикосовим джемом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Шоколадний рулет із джемом Для тіста РЕКЛАМА 130 г шоколаду

130 г вершкового масла

100 г цукрової пудри

4 г ванільного цукру

5 яєць

80 г мигдального борошна

50 г пшеничного борошна Для начинки — абрикосовий джем (на смак) Для глазурування РЕКЛАМА 150 г вершків

100 г шоколаду

З'єднати вершкове масло, жовтки і половину цукрової пудри — і добре збити. Білки збиваємо з рештою цукрової пудри.

Шоколад розтоплюємо на водяній бані і додаємо в жовтково-масляну суміш, а потім доповнюємо це пшеничним і мигдальним борошном. З'єднуємо з білками та вимішуємо. Розподіляємо тісто по деку і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин.

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Змащуємо розігрітим абрикосовим джемом, згортаємо рулет за допомогою пергаменту. Покриваємо джемом зверху.

Потім готуємо глазур, з'єднавши вершки та шоколад і нагрівши їх (має вийти однорідна маса). Покриваємо рулет глазур'ю. Дати настоятися у холодильнику.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом домашнього вівсяного печива з маковою начинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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