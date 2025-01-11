Шоколадний рулет із джемом: райська насолода
У холодний зимовий день добре попити чаю з чимось солоденьким, наприклад, з шоколадним рулетом. Приготувати його легко. Але, звісно, знадобиться натхнення.
Рецептом чудового шоколадного рулету з абрикосовим джемом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Шоколадний рулет із джемом
Для тіста
- 130 г шоколаду
- 130 г вершкового масла
- 100 г цукрової пудри
- 4 г ванільного цукру
- 5 яєць
- 80 г мигдального борошна
- 50 г пшеничного борошна
Для начинки — абрикосовий джем (на смак)
Для глазурування
- 150 г вершків
- 100 г шоколаду
З'єднати вершкове масло, жовтки і половину цукрової пудри — і добре збити. Білки збиваємо з рештою цукрової пудри.
Шоколад розтоплюємо на водяній бані і додаємо в жовтково-масляну суміш, а потім доповнюємо це пшеничним і мигдальним борошном. З'єднуємо з білками та вимішуємо. Розподіляємо тісто по деку і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин.
Змащуємо розігрітим абрикосовим джемом, згортаємо рулет за допомогою пергаменту. Покриваємо джемом зверху.
Потім готуємо глазур, з'єднавши вершки та шоколад і нагрівши їх (має вийти однорідна маса). Покриваємо рулет глазур'ю. Дати настоятися у холодильнику.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової37
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