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Сніжинка із зефіру: діти будуть у захваті

22:01 4 січня 2025
Сніжинка із зефіру

Зефірний торт — справжня насолода. Його можна приготувати на свята або для чаювання у вихідний день. Діти точно будуть у захваті. Та й дорослі також. Ви тільки подивіться на фото! Краса…

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуємо без термометра, — каже Елла Іванова. — Така сніжинка із зефіру стане чудовою альтернативою будь-якому вишуканому десерту.

Зефірна сніжинка

Для сиропу

  • 10 г агар-агар
  • 200 г цукру
  • 50 г меду
  • 250 г яблучного пюре без цукру

Для меренги

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  • Білок 70 г
  • 70 г цукру
  • 1 г лимонної кислоти

Для обсипання — кокосова стружка

Для з'єднання сніжинок — джем

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Найголовніше — добре збийте білок із цукром.

Потім тонкою цівкою додаємо сироп із зазначених інгредієнтів, зварений протягом 3−4 хвилин. При варінні сироп постійно помішуйте.

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Ще теплу масу — меренгу з сиропом — викладаємо за допомогою кондитерського мішка на пергамент у вигляді сніжинки. Зробіть ще одну таку ж, обсипавши кокосовою стружкою. Ця сніжинка буде верхньою.

Дайте зефіру постояти день на столі. Потім склеюємо сніжинки за допомогою джему.

І смачного!

Порадуйте також себе та дітей манником за ліванським рецептом, який підніме настрій навіть у похмурий день.

Фото з альбому Елли Іванової

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