Сніжинка із зефіру: діти будуть у захваті

Зефірний торт — справжня насолода. Його можна приготувати на свята або для чаювання у вихідний день. Діти точно будуть у захваті. Та й дорослі також. Ви тільки подивіться на фото! Краса…

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуємо без термометра, — каже Елла Іванова. — Така сніжинка із зефіру стане чудовою альтернативою будь-якому вишуканому десерту.

Зефірна сніжинка Для сиропу 10 г агар-агар

200 г цукру

50 г меду

250 г яблучного пюре без цукру Для меренги РЕКЛАМА Білок 70 г

70 г цукру

1 г лимонної кислоти Для обсипання — кокосова стружка Для з'єднання сніжинок — джем РЕКЛАМА

Найголовніше — добре збийте білок із цукром.

Потім тонкою цівкою додаємо сироп із зазначених інгредієнтів, зварений протягом 3−4 хвилин. При варінні сироп постійно помішуйте.

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Ще теплу масу — меренгу з сиропом — викладаємо за допомогою кондитерського мішка на пергамент у вигляді сніжинки. Зробіть ще одну таку ж, обсипавши кокосовою стружкою. Ця сніжинка буде верхньою.

Дайте зефіру постояти день на столі. Потім склеюємо сніжинки за допомогою джему.

І смачного!

Порадуйте також себе та дітей манником за ліванським рецептом, який підніме настрій навіть у похмурий день.

Фото з альбому Елли Іванової

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