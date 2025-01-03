Сніжинка із зефіру: діти будуть у захваті
Зефірний торт — справжня насолода. Його можна приготувати на свята або для чаювання у вихідний день. Діти точно будуть у захваті. Та й дорослі також. Ви тільки подивіться на фото! Краса…
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Готуємо без термометра, — каже Елла Іванова. — Така сніжинка із зефіру стане чудовою альтернативою будь-якому вишуканому десерту.
Зефірна сніжинка
Для сиропу
- 10 г агар-агар
- 200 г цукру
- 50 г меду
- 250 г яблучного пюре без цукру
Для меренги
- Білок 70 г
- 70 г цукру
- 1 г лимонної кислоти
Для обсипання — кокосова стружка
Для з'єднання сніжинок — джем
Найголовніше — добре збийте білок із цукром.
Потім тонкою цівкою додаємо сироп із зазначених інгредієнтів, зварений протягом 3−4 хвилин. При варінні сироп постійно помішуйте.
Ще теплу масу — меренгу з сиропом — викладаємо за допомогою кондитерського мішка на пергамент у вигляді сніжинки. Зробіть ще одну таку ж, обсипавши кокосовою стружкою. Ця сніжинка буде верхньою.
Дайте зефіру постояти день на столі. Потім склеюємо сніжинки за допомогою джему.
І смачного!
Порадуйте також себе та дітей манником за ліванським рецептом, який підніме настрій навіть у похмурий день.
Фото з альбому Елли Іванової65
Читайте нас у Facebook