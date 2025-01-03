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Вівсяне печиво з маковою начинкою: справжня зимова насолода

22:00 5 січня 2025
Вівсяне печиво з маковою начинкою

Домашнє печиво — справжня насолода в зимовий вечір, коли ви п'єте чай чи какао. Приготуйте ці ласощі, і ви зрозумієте, що це нескладно.

Процес випікання дарує натхнення. Адже аромат випічки наповнює будинок особливим настроєм. Якщо це печиво сподобається, можливо, ви приготуєте його не раз.

Рецептом вівсяного печива з маковою начинкою поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Таке печиво може бути як з начинкою, так і без неї, — каже Елла Іванова. — Печиво виходить розсипчасте. Пригощайте рідних та близьких!

Вівсяне печиво з маковою начинкою

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  • 1 яйце
  • 200 г вівсянки
  • 20 г пшеничного борошна
  • 100 г цукру
  • 110 г вершкового масла
  • 6 г розпушувача
  • 5 г ванільного цукру
  • Сіль
  • 100 г макової начинки

М'яке вершкове масло, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор добре збиваємо. Додаємо вівсяне борошно (вівсянку перемолоти в борошно), пшеничне борошно та розпушувач тіста.

Формуємо печиво, всередину додаючи макову начинку.

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Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15−20 хвилин.

І смачного!

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Спробуйте також приготувати ароматне медове печиво — смачне та бюджетне. А ще ділимося рецептом дуже смачних домашніх пряників, від яких будуть у захваті як діти, так і дорослі.

Фото з альбому Елли Іванової

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