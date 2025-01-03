Вівсяне печиво з маковою начинкою: справжня зимова насолода
Домашнє печиво — справжня насолода в зимовий вечір, коли ви п'єте чай чи какао. Приготуйте ці ласощі, і ви зрозумієте, що це нескладно.
Процес випікання дарує натхнення. Адже аромат випічки наповнює будинок особливим настроєм. Якщо це печиво сподобається, можливо, ви приготуєте його не раз.
Рецептом вівсяного печива з маковою начинкою поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Таке печиво може бути як з начинкою, так і без неї, — каже Елла Іванова. — Печиво виходить розсипчасте. Пригощайте рідних та близьких!
Вівсяне печиво з маковою начинкою
- 1 яйце
- 200 г вівсянки
- 20 г пшеничного борошна
- 100 г цукру
- 110 г вершкового масла
- 6 г розпушувача
- 5 г ванільного цукру
- Сіль
- 100 г макової начинки
М'яке вершкове масло, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор добре збиваємо. Додаємо вівсяне борошно (вівсянку перемолоти в борошно), пшеничне борошно та розпушувач тіста.
Формуємо печиво, всередину додаючи макову начинку.
Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15−20 хвилин.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової31
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