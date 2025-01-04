З рахунків пенсіонерів можуть списати гроші: кого стосується рішення, яке ухвалив уряд

Пенсіонери-внутрішні переселенці, які стали ВПО ще до 22 лютого 2022 року, можуть за кількох умов втратити кошти з пенсійної картки, що передбачено законом про Держбюджет на 2025 рік.

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Як пише «24 Канал», кошти з рахунків пенсіонерів-переселенців в «Ощадбанку» переказуватимуться назад до Пенсійного фонду України в наступних випадках:

Людина не користувалася карткою прогятом року — не оплачувала покупки, не знімала готівку чи не переказувала кошти;

Пенсіонер не пройшов обов'язкову персональну ідентифікацію, яку потрібно проходити щопівроку.

Ці правила розповсюджуються лише на власників пенсійних карток, оформлених саме в «Ощадбанку». Кошти не вилучатимуться, якщо на рахунок накладено арешт чи інші обтяження.

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Для того, аби відновити виплати, власник картки має звернутися до «Ощадбанка» чи у відділення ПФУ. Необхідно, аби пенсіонер-ВПО пройшов фізичну ідентифікацію (це можна робити і дистанційно) та здійснив будь-яку транзакцію.

Варто зауважити, що гроші накопичуватимуться на рахунку пенсіонера та перерахуються людині у повному обсязі після проходження перевірки.

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Раніше перша заступниця міністра соціальної політики України Дар’я Марчак не виключала, що у 2025 році ідентифікацію потрібно буде пройти всім пенсіонерам, які наразі знаходяться за кордоном.

Фото Pixabay

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