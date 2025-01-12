Бригада «Азов» шукає англомовних рекрутів на фоні наближення президентства Дональда Трампа. Адже очікується, що після інавгурації Київ опиниться під сильним тиском, що відобразиться на полі бою Про це пише The Guardian.

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Командир підрозділу з позивним «Карл» сказав, що «Азов» сподівається набирати людей з військовим досвідом, «тому що Україна менша за росію» і потребує будь-якої допомоги у боротьбі міжнародного значення.

«Ми боремося за те, щоб не дозволити росії наблизитися до Європи, — сказав він. - Якщо Україна впаде, москва загрожуватиме Польщі, країнам Балтії та іншим державам, деякі з яких менші за Україну».

Початкова підготовка триватиме два-три місяці, навіть для тих, хто має військовий досвід, у групах приблизно по 80 осіб, щоб відобразити реалії українського поля бою, де активно використовуються безпілотники та артилерія. Після навчання ті, хто бажає залишитися, можуть приєднатися до піхотних штурмових підрозділів. «Карл» визнає, що призовники з часом потраплятимуть у небезпечні ситуації. «Реальність може бути досить поганою, це війна», — сказав командир.

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Зараз «Азов», пише видання, воює під Торецьком, який постійно штурмують окупанти.

Раніше аналітики попереджали, що особиста зустріч Дональда Трампа та путіна, яку анонсував новообраний президент США, може мати серйозні негативні наслідки для України.

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