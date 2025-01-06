У травні 2023 року на зустрічі з CNN Дональд Трамп, який вже далеко просунувся у своїй кампанії, щоб знову стати президентом Сполучених Штатів, заявив: «Росіяни вмирають. Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу зупинити їхню смерть. І я зроблю це — я зроблю це за 24 години».

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Він часто повторював цю заяву, кажучи, що це буде залежати від його зустрічі з володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Він також стверджував, що якби президентом був він, а не Джо Байден, путін ніколи б не наважився на вторгнення, яке він здійснив у лютому 2022 року, пише The Telegraph.

Примітно, що після перемоги на виборах у США 5 листопада новообраний президент не запропонував жодних деталей щодо того, чого світ може очікувати від його обіцяної мирної ініціативи.

Ми чекаємо на деталі ініціативи Трампа щодо припинення цього жаху, якщо, звичайно, це не буде відкладено через застереження, висловлені йому і його команді деякими союзниками по НАТО. Зокрема, вони можуть висловити побоювання щодо того, як врегулювання, яке розглядається як таке, що сприяє росіянам, вплине на міжнародні відносини, фактично винагороджуючи путіна за його агресію.

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Трамп триматиме руку батога в НАТО і відчуватиме, що його союзники не в тому становищі, щоб читати Америці, головному спонсору організації, лекції про зовнішню політику. Під час своєї передвиборчої кампанії, як і під час свого першого терміну, Дональд Трамп скаржився на те, що європейці в НАТО не платять за послуги, йдеться у статті.

Він не відкрив нічого нового. Президент Барак Обама скаржився на те ж саме, коли був президентом. Насправді, війна в Україні змусила багато країн НАТО вперше збільшити витрати на оборону до 2% ВВП — давно узгодженої суми. В НАТО є 31 країна-член, і цього року очікується, що 23 з них виконають цільовий показник у 2%, тоді як у 2014 році це зробили лише три країни.

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Вперше з початку 1990-х років Альянсу вдалося витратити на оборону 2 відсотки свого ВВП. Вісім членів Альянсу, які не досягли цього показника — серед них Італія, Іспанія і Канада — принаймні цього року витрачають більше.

На противагу цьому, Сполучені Штати фактично витрачають на оборону менше цього року, ніж минулого, на рівні 3,38 відсотка ВВП: але фактична сума є величезною, враховуючи загальний обсяг виробництва країни.

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Мабуть, не дивно, що країни, розташовані найближче до росії, як правило, витрачають найбільше. Естонія витрачає, у відсотковому вираженні ВВП, навіть більше, ніж Америка — 3,43 відсотка, тоді як Польща, яка дуже агресивно ставилася до російської загрози (і має історію, яка спонукала до цього), витрачає 4,12 відсотка, порівняно з 3,9 відсотків у попередньому році. Для порівняння, британські витрати зросли з 2,07% ВВП у 2023 році до 2,33% минулого року. Але Америка, яка у 2023 році витратила 916 мільярдів доларів на оборону — більше, ніж будь-яка інша нація на землі — є основою, на якій тримається НАТО.

Якщо інші члени НАТО захочуть протистояти Дональду Трампу, коли він повернеться в Білий дім, оскільки є аспекти його зовнішньої політики, які їм не подобаються, вони повинні пам’ятати, що це може мати серйозні наслідки для їхньої безпеки. Звідси зростає напруга щодо того, що Трамп може, а може і не хоче робити.

Судячи з повідомлень з фронту, широко поширений скептицизм щодо здатності Трампа завершити війну так швидко, як він сподівається. Щоб зробити це, не сигналізуючи путіну, що його агресія спрацювала, щоб уникнути підриву НАТО та обмежити ймовірність подальших нападів, путіну доведеться піти на певні поступки.

У статті йдеться, що москва неодноразово демонструвала свою готовність до так званих переговорів, які кремль бачить лише «на своїх умовах». Росіяни не проти переговорів у Словаччині — на території залежної від газу з росії країни та небажаного «посередника» для інших сторін.

Також там зазначають, що Зеленський на даний момент бачить дипломатію найбільш оптимальним інструментом повернення захоплених росією територій. Україна зазнає втрат, але вражає всіх своєю стійкістю у війні, яка триває вже 35 місяців.

Наступна адміністрація Сполучених Штатів може незабаром спробувати скликати якусь конференцію щодо України. Скільки саме це може зайняти часу, буде залежати від готовності путіна і президента Зеленського вести такі переговори, а також від домовленості про головуючого, порядок денний і місце проведення.

Це також може залежати від того, чи росія, зокрема, не вчинить безчинств, які могли б унеможливити такі переговори в світлі міжнародної думки. Недавнє збиття азербайджанського авіалайнера є саме тим актом, який підтверджує, що росія є безсовісною державою-ізгоєм.

Америка, як провідна світова держава, яка за часів адміністрації Байдена надала Україні багато засобів для ведення війни, явно буде центральною для будь-яких переговорів, незалежно від того, чи будуть вони формально запропоновані Трампом, чи ні. І ймовірний наступний державний секретар Марко Рубіо здається очевидним головою, хоча Урсула фон дер Ляєн могла б претендувати на цю роль.

У Німеччині Олаф Шольц чекає свого часу. У Франції президент Макрон через низку помилок зробив свою країну майже некерованою. У Британії ми спостерігаємо найшвидше в історії падіння авторитету новообраного уряду, довіру до нього втрачено, а також міністра закордонних справ, якого мало хто в дипломатичному світі сприймає цілком серйозно, і який має вражаючий список образ на Трампа, йдеться у публікації.

«Лише божевільний може хотіти, щоб війна в Україні тривала. Але тільки дурень може хотіти, щоб це закінчилося тим, що Америка, а за замовчуванням і решта країн НАТО, змусять президента Зеленського стати навколішки перед путіним», — резюмують автори статті.

Велика війна, яка почалась в лютому 2022 року, та наступні три роки залишається несправедливою, необґрунтованою та непробачною.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відомий український письменник та журналіст Ян Валетов, поділився думками щодо перспектив миру в Україні: «Не чекайте на мир. У повному розумінні цього слова його не буде вже ніколи».

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