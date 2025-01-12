Швидкої та масової демобілізації не буде: Веніславський — про підводні камені нового законопроекту від Міноборони

В Україні найближчим часом не буде демобілізації військових, які служать у ЗСУ. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

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«Напрацьовуються різні варіанти. Сказати, що є конкретні — один, два, три, чотири — і ми це вирішимо, і буде демобілізація, я не можу. Ба більше, я вважаю, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців», — сказав він.

Веніславський не виключив, що законопроєкт про демобілізацію буде розроблений МОУ та ініційований урядом, і потрапить до парламенту.

«Але ймовірність його ухвалення — це вже питання зовсім інше. Тому що, як правило, після ініціювання законопроєктів, які можуть мати наслідком послаблення нашої обороноздатності, йдуть дуже тяжкі дискусії як на рівні представництва Міністерства оборони, командування Збройних сил, з керівництвами тих чи інших політичних сил, фракцій. І потім ухвалюється рішення, як голосувати у парламенті», — пояснив депутат.

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Як писали «ФАКТИ», раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що демобілізація військовозобов’язаних віком до 25 років, яких мобілізували через колізію у законодавстві, обвалить окремі ділянки фронту.

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