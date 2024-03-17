Вражаюча економія: експерти показали кнопку в салоні автомобіля, яка дозволяє заощадити до 30% бензину

Серед автомобілістів заведено ділитись з іншими водіями не тільки «жахами» про методи обману на станціях техобслуговування, але й корисними ноу-хау про те, як можна зменшити витрати на улюбленого «залізного друга».

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Про один з них розповідає профільне автовидання.

Мова про кнопку на центральній консолі салону машини — клавішу рециркуляції повітря системи вентиляції, розташовану на будь-якому блоці управління кондиціонером або клімат-контролем автомобіля. Виглядає вона як силует машини з напівкруглою стрілкою всередині.

Та сама "чарівна" кнопка

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Основна функція цієї кнопки полягає в закритті повітрозабірників ззовні і використанні тільки того повітря, яке знаходиться в салоні. Вона призначена для підвищення комфорту всередині автомобіля, запобігаючи потраплянню зовні пилу, забруднень, алергенів або неприємних запахів.

Коли кондиціонер активний, увімкнення цієї функції дає змогу зменшити зусилля, яких доводиться докладати системі, особливо, коли йдеться про охолодження салону в спекотні дні. Це значно знижує навантаження на компресор і, отже, скорочує витрату палива.

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Якщо ж вірити дослідженням на цю тему, то 10-хвилинне використання функції рециркуляції повітря в салоні після її запуску дає змогу знизити витрату палива машини до 30%.

Втім, довго задіювати цю функцію небезпечно. Наприклад, в умовах низьких температур і вологості всередині салону скло машини швидко запітніє, а влітку тривале використання такої схеми роботи кондиціонера сприяє появі у водія сонливості.

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Нагадаємо, раніше автоексперти розповіли, яких технологій оцинкування дотримуються китайські автовиробники, і як довго їхні авто не будуть ржавіти в умовах української зими.

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