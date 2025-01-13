Десерт «Зимова вишня»: діти точно оцінять цю смакоту
Такий смаколик буде прикрасою на столі. Особливо він сподобається дітям. Не затратно, та і не важко готувати, ділиться фудблогерка Ольга Мордовіна, яка раніше давала рецепт ароматного крушанцю.
Складники:
- 250 г цукрової пудри
- 18 г желатину
- 50 мл води
- барвники, цукор, голочки сосни
Приготування:
Желатин залити водою, зачекати щоб настоявся, та розтопити. Додати пудри та замісити, як тісто на вареники. Відриваємо по шматочку та формуємо кульку, як вишня. Далі беремо голочки сосни та вставляємо, ніби корінчик.
Розводимо барвники для кольору. Можна брати сік буряка, моркви. Фарбуємо вишеньки та злегка обкачуємо цукром. Кладемо на серветки та даємо стабілізуватися.
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