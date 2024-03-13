Готуємо ароматний крушанець: вийде у кожної господині, бо це дуже просто
Давній пляцок, який печеться одним коржем та без крему. Виходить смачний та запашний. Готується швидко, головне — завчасно все підготувати, ділиться кулінарка Ольга Мордовіна.
Інгредієнти:
Для тіста
Борошно 500 г (+ -)
Масло 250 г
Дрібка солі
1 пакетик ванільного цукру
6 жовтків
3 ст. ложки сметани
1 ч. ложка розпушувача
Для начинки
6 білків
150 г цукру
Повидло
1 пачка сухого киселю
0,5 банки вишень у своєму соку
100 г родзинок
150 г волоських горіхів
Приготування
З’єднуємо всі інгредієнти й замішуємо тісто. Тісто має не липнути до рук. Тісто розділяємо на 2 частини. З однієї частини тіста формуємо корж з маленькими бортиками. Другу частину тіста знову розділяємо навпіл. До однієї частини додаємо столову ложку какао, робимо шоколадне тісто, друга залишається жовтою, як є. І біле, і темне тісто ставимо до морозилки (на 1 годину, щоб можна було натерти).
6 білків збити зі 150 г цукру. Додати 1 пачку (40 г) киселю сухого та ще раз перебити. Відставити.
Формуємо наш пляцок:
На корж викладаємо 300−350 г повидла (воно має бути густе), подрібнюємо 150 г волоських горіхів. Натираємо шоколадне тісто з морозилки. На нього викладаємо 0,5 банки вишень у своєму соку та 100 г родзинок. Якщо вишні дуже мокрі, притрусіть їх крохмалем.
На вишні з родзинками викладаємо збиті білки. На білки тремо жовте тісто з морозилки.
Випікаємо 40 хв. при 180°. Даємо пляцку настоятись після випікання хоча б 4−5 годин.
Раніше львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка майстерно поєднує у пляцках горіхи, мак і фрукти, порадила спекти надзвичайно яскравий пляцок «Шоколад-Апельсин».
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