Готуємо ароматний крушанець: вийде у кожної господині, бо це дуже просто

Давній пляцок, який печеться одним коржем та без крему. Виходить смачний та запашний. Готується швидко, головне — завчасно все підготувати, ділиться кулінарка Ольга Мордовіна.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

Для тіста

Борошно 500 г (+ -)

РЕКЛАМА

Масло 250 г

Дрібка солі

РЕКЛАМА

1 пакетик ванільного цукру

6 жовтків

РЕКЛАМА

3 ст. ложки сметани

1 ч. ложка розпушувача

Для начинки

6 білків

150 г цукру

Повидло

1 пачка сухого киселю

0,5 банки вишень у своєму соку

100 г родзинок

150 г волоських горіхів

Приготування

З’єднуємо всі інгредієнти й замішуємо тісто. Тісто має не липнути до рук. Тісто розділяємо на 2 частини. З однієї частини тіста формуємо корж з маленькими бортиками. Другу частину тіста знову розділяємо навпіл. До однієї частини додаємо столову ложку какао, робимо шоколадне тісто, друга залишається жовтою, як є. І біле, і темне тісто ставимо до морозилки (на 1 годину, щоб можна було натерти).

6 білків збити зі 150 г цукру. Додати 1 пачку (40 г) киселю сухого та ще раз перебити. Відставити.

Формуємо наш пляцок:

На корж викладаємо 300−350 г повидла (воно має бути густе), подрібнюємо 150 г волоських горіхів. Натираємо шоколадне тісто з морозилки. На нього викладаємо 0,5 банки вишень у своєму соку та 100 г родзинок. Якщо вишні дуже мокрі, притрусіть їх крохмалем.

На вишні з родзинками викладаємо збиті білки. На білки тремо жовте тісто з морозилки.

Випікаємо 40 хв. при 180°. Даємо пляцку настоятись після випікання хоча б 4−5 годин.