НБУ продав за тиждень мільярд доларів: що відбувається на валютному ринку

У рамках підтримки курсу долара на початку січня НБУ продав понад 1 млрд дол., при цьому купив лише 200 тисяч. Хоча ця сума не є надто великою, не цілком зрозуміла причина такого високого попиту на іноземну валюту.

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Так, як свідчить статистика НБУ, з 6 по 10 січня Нацбанк продав 1 млрд 38 млн дол., купивши лише 200 тисяч. Раніше ж з 30 грудня по 3 січня Нацбанк продав 744,1 млн дол., а купив 260 тисяч.

Як пояснив «ФАКТАМ» економічний експерт Данило Монін, у 2024-му році за тиждень НБУ купував і більші обсяги валюти, тож нічого особливого в такій сумі немає. Дещо дивним є незрозуміле джерело такого підвищеного попиту на долар, для задоволення якого витратили мільярд доларів.

- Зазвичай попит формують імпортери та банки для продажу населенню, а в грудні було багато бюджетних витрат, — пояснив ситуацію Данило Монін.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що експерти прогнозують до 19 січня стабільність офіційного курсу гривні, який навряд чи досягне 43 гривень.

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