Справа доньки нардепа фракції «ЄС», яка збила пішохода: в ЗМІ повідомили про наміри обвинувачення наполягати на позбавленні волі

У справі доньки нардепа фракції Петра Порошенка у Верховній раді — Ярини Ар’євої, яка два роки тому у стані наркотичного сп’яніння збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення.

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Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», обвинувачення проситиме суд призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років.

«Згідно з обвинувальним актом, Ар’єва, рухаючись у крайній лівій смузі пр-ту Бандери у м. Києві на автомобілі Volkswagen Polo, «відволіклася від керування транспортним засобом у дорозі та створюючи небезпеку для руху, загрозу життю і здоров’ю громадян, не надавши перевагу в русі перед транспортним засобом пішоходу, виїхала на пішохідний перехід, де здійснила наїзд на пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Ар’євої виявлено наркотичну речовину в організмі — метаболіт тетрагідроканабінолу», — йдеться в повідомленні видання.

Як повідомляється, наразі Ар’єва обвинувачується за ч.2 ст. 2861 КК: «керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків».

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Раніше ЗМІ писали, що Ар’єва спростувала перебування у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП. Депутатка стверджувала, що експертиза, проведена одразу після аварії, слідів наркотиків в її організмі не виявила.

Нагадаємо, 27 листопада 2022 року на автомобілі Volkswagen Polo біля нерегульованого пішохідного переходу в Оболонському районі столиці Ярина Арʼєва збила жінку-пішохода. За версією слідства, на момент вчинення ДТП водійка була у стані наркотичного сп'яніння. Постраждала отримала значні травми — переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

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Запобіжний захід Арʼєвій суд призначив через шість місяців після скоєння ДТП. З травня 2023 року жінка перебувала під домашнім арештом. Що два місяці їй продовжували запобіжний захід, але 4 листопада 2024 року термін його дії завершився. Слухати справу Ар'євої почали в суді тільки через два роки після ДТП.

У 2020 році 20-річна Арʼєва стала депутаткою Київради, у червні 2023 року вона прийняла рішення скласти депутатський мандат.

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