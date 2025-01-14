Вихованець дитбудинку з кримінальним минулим: осинтери вирахували командира окупантів, який наказував обезголовлювати українських військових (фото)

Після початку широмасштабного вторгнення росії в Україну в мережі періодично з'являлися страшні кадри страт загарбниками українських військових. У тому числі й шляхом відрізання голови ще живим людям. Про те, що російські командири віддають відповідні накази, забороняючи брати в полон бійців ЗСУ, говорив і генпрокурор Андрій Костін.

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Одного з таких командирів ідентифікували фахівці DeepState, які проаналізували інформацію з одного радіоперехоплення. Так, влітку минулого року окупантам, який на той час перебували у Волноваському районі Донецької області, був відданий відповідний наказ.

Використовувалися методи OSINT, з'ясувалося, що його віддав військовий злочинець на прізвисько «Сбер», за яким ховається громадянин рф дмітрій анатольєвіч чихабах - командир штурмової роти загону «Шторм» 394 мсп 127 мсд 5 Армії.

Зазначається, що він має відношення щонайменше до трьох випадків з «відрізанням голів»: 17 червня 2024 року (віддав наказ стратити українського військовополоненого та публічно продемонструвати його голову), 27 листопада 2024 року (наказав відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю) та 1 грудня 2024 року (віддав наказ взяти в полон, допитати, потім розстріляти українського солдата та відрізати йому голову).

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Аналізуючи дані з відкритих джерел, аналітики встановили, що військовий злочинець у 2006 році втік з дитячого будинку № 2 у місті Уссурійськ, а у 2011 році затримувався за зберігання наркотичних речовин. У своєму «портфоліо» чихабах такж має судимості за крадіжку, шахрайство та погрозу вбивством.

Нагадаємо, що раніше СБУ встановила особо одного з катів, який розповідав, що перерізає горло українським військовополоненим після допитів. Цим займався мобілізований восени 2022 року євген сучко з Новгородської області рф, який воював на Харківщині.

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Фото з сайту deepstateua.com

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