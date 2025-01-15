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Стиль життя

Неймовірно жіночно й сексуально: дизайнер назвав головні деталі модного сезону-2025

22:25 15 січня 2025
Андре Тан

Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно вразив зізнанням, назвав деталі та аксесуари, які будуть актуальні у 2025 році. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео, в якому пояснив, на які саме речі варто звернути увагу та якими деталями доповнити свій образ. За словами дизайнера, у моді стиль 70-х років, а це — його найулюбленіший час.

«У 2025 році мереживо буде просто повсюди, — зазначив Андре. — Колготи, топи, рукавички, взуття, шкарпетки. Це неймовірно жіночно і сексуально. Я обожнюю цей тренд і у захваті. Обовʼязково додайте мереживні акценти у свій гардероб — вони роблять образ витонченим і сексуальним. Бохо-стиль увірвався ще у минулому році і досі „шкварчить“. Це — натуральні тканини, обʼємні силуети, багатошаровість, багато деталей. Все яскраве — кольори, принти. З аксесуарів — капелюшки, хустки, повʼязки, весела біжутерія. Це стиль 70-х, а це моя найулюбленіша епоха, якщо говорити про історію костюма. Бахрома — це тренд, який універсально вписується у гардероб кожної жінки. Її буде дуже-дуже багато у колекціях дизайнерів всього світу».

За словами дизайнера, бохо-стиль увірвався ще минулого року й досі “шкварчить”

У 2025 році мереживо буде скрізь

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Підписники відреагували на поради дизайнера у коментарях, зізнавшись, що всі аксесуари їм довподоби.

«Прямо все і подобається), — написали під відео. — Не люблю одноманітності».

«Нарешті дочекалась цих трендів, тепер точно буду багіня», — зазначили у дописі.

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Раніше стилістка Інгрід Хіршлоу, яка багато працює за кордоном, спеціально для «ФАКТІВ» назвала головні тренди 2025 року та розкрила секрети їх поєднання з речами з минулих сезонів.

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