Звукові частоти від дзижчання бджіл оздоровлюють: апітерапевт Ольшанський про «Лікувальне ліжко в піраміді»

Апітерапевт Анатолій Ольшанський запатентував в Україні та Німеччині унікальний інноваційний винахід «Бджолине лікувальне ліжко в піраміді». Працюючи над його вдосконаленням, він разом із науковцями продовжує проводити дослідження впливу сконцентрованої пірамідальної енергетики та біополя бджіл на процес оздоровлення людини, розробляє ідеї розширення спектра застосування своєї оздоровчої методики.

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«Моя модель „Бджолине лікувальне ліжко в піраміді“ стосується галузі альтернативної медицини й використовується для отримання оздоровчих ефектів завдяки вдалому поєднанню цілющих властивостей бджолиної життєдіяльності та енергетичного поля піраміди. Ця комбінація створює потужний потік енергії, який гармонізує біополе людини та сприяє його очищенню на клітинному рівні», — розповів апіконсультант «ФАКТАМ».

За його словами, під час більш як десятирічних досліджень впливу «Бджолиного лікувального ліжка в піраміді» на організм людини була проведена низка експериментів. Зокрема, доведено, що частота вібрацій бджіл збігається з частотою вібрації здорової клітини організму людини.

Проєкт «Лікувальне ліжко в піраміді»

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«Учасники експерименту протягом визначеного часу (30 хвилин, 1 година, 1,5 години) перебували на ліжку, сформованому з вуликів із бджолиними сім’ями у центрі павільйону, що споруджений з екологічно чистих матеріалів у формі піраміди з очеретяним дахом. Домінуючим фактором позитивного впливу на психофізіологічний стан людини є звукові частоти від дзижчання бджіл, які збігаються з частотою біосигналів людини. Одночасно у вуликах, розташованих у піраміді, може перебувати 350−400 тисяч бджіл», — розповів Ольшанський.

Він наголосив, що під час досліджень було помічено й позитивний вплив на організм людини аромату прополісу, пилку, нектару, тобто продуктів діяльності бджіл.

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Вулики з бджолами

«У людини, яка провела в піраміді на „Бджолиному лікувальному ліжку“ передбачений сеансом час, поліпшується настрій, врівноважуються психологічний стан та нервова система. Все це позитивно впливає на нормалізацію артеріального тиску, сприяє очищенню дихальних шляхів, впливає на опорно-руховий апарат людини. Щоб відновити сили, достатньо години-півтори перебувати на „Бджолиному лікувальному ліжку в піраміді“. Проте відчутне оздоровлення дає курс, що містить мінімум 10 сеансів», — каже апітерапевт.

Отримавши в Україні патент на корисну модель «Бджолине лікувальне ліжко в піраміді», винахідник в подальшому запатентував його в Німеччині та США та подав документи на отримання свідоцтва на авторське право.

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Апітерапевт Анатолій Ольшанський запатентував в Україні та Німеччині унікальний інноваційний винахід «Бджолине лікувальне ліжко в піраміді»

Свій стартап апіконсультант розцінює не лише як унікальну технологію, що сприяє оздоровленню людини та гармонізації її співіснування з природою, а і як інвестиційний проєкт, що відкриває шлях для створення нових робочих місць та розвитку бізнесу. За його словами, він також привабливий для інвесторів із США та Європи. Адже «Лікувальне ліжко в піраміді» може стати важливим прогресом для бізнесу Америки у сфері оздоровлення людей. Автор сподівається, що його винахід викличе великий попит в екоготелях, будинках для літніх людей, шпиталях тощо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також про те, що в Україні працює перша у світі IТ-пасіка.

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