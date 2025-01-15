Попадання авіабомби у багатоповерхівку в Краматорську: кількість поранених зростає

Вчора, 15 січня, російські загарбники влучили авіабомбою в багатоповерхівку у спальному районі Краматорська. Про це повідомили в міській раді.

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«Постраждалих внаслідок авіаудару серед цивільного населення дев'ятеро осіб, у тому числі 2 дітей», — йдеться у повідомленні міськради.

Уражена багатоповерхівка

Евакуація постраждалих

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За даними міської військової адміністрації, постраждалі отримали кваліфіковану медичну допомогу та направлені на лікування у стаціонари міста або, з дозволу лікарів, додому.

Своєю черго, в поліції показали кадри перших хвилин після обстрілу — тоді на допомогу пораненим прийшли парамедики поліції та група «Білий янгол».

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Зазначимо, що влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого зруйновано частину зовнішньої стіни та міжповерхового перекриття. Крім того, внаслідок авіаудару, зруйновано скління вікон 18 багатоквартирних житлових будинків, трьох закладів освіти, одного закладу культури та інфраструктурного об'єкту.

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Відзначимо, що ворог за будь-якої ціни прагне дістатися позицій на Донеччині, щоб досягати великої агломерації міст (Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ) прицільним вогнем своєї артилерії.

Фото поліції Донеччини

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