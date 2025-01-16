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Десятки житлових будинків пошкоджено внаслідок нічного удару росіян по Нікополю, є жертви (фото)

9:04 16 січня 2025
Нікополь росіяни обстріляли з РСЗВ. Фото Дніпропетровської ОВА

Російські загарбники вночі знов вдарили по Дніпропетровщині — руйнування та жертви є у Нікополі, який постійно обстрілює ворог.

«З вечора російська армія продовжувала тероризувати Нікопольщину. Обстрілювала район з „Граду“, „Урагану“ та важкої артилерії. Застосовувала БпЛА. Найбільше дісталося Нікополю. На жаль, в місті загинула жінка. Є й постраждалий чоловік», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загибла — 54-річна жінка, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів будинку, зруйнованого під час обстрілу міста з РСЗВ.

Росіяни били по Нікополю з РСЗВ та артилерії. Фото Дніпропетровської ОВА

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У Нікополі загинула жінка, а чоловік отримав поранення. Фото Дніпропетровської ОВА

А поранений 45-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно після надання йому медичної допомоги.

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Загалом пошкоджень зазнали близько 30 приватних будинків, один — зруйнований. Також під час обстрілу була знищена господарська споруда, ще півтора десятки пошкоджені, які і шість гаражів та сім автівок.

В місті пошкоджені десятки будинків та господарчих споруд. Фото Дніпропетровської ОВА

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Також пошкоджень зазнали п'ять багатоповерхових будинків. В місті зачепило газопроводи та лінії електропередач.

Пошкоджень зазнали п'ять багатоповерхівок. Фото Дніпропетровської ОВА

У багатьох квартирах були вибиті вікна. Фото Дніпропетровської ОВА

Є руйнування й на промислових підприємствах.

Про загиблих та постраждалих під час атаки ворожого БпЛА повідомляє і очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Так, опівночі під час удару по Антонівці загинув 37-річний місцевий мешканець, а 33-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови.

«Також у лікарні зупинилося серце 53-річного херсонця, який учора опівдні постраждав через атаку ворожого дрона у Херсоні. Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилася надто важкими», — зазначив Прокудін.

Нагадаємо, що напередодні увечорі ворог поцілив авіабомбою в багатоповерхівку у спальному районі Краматорська. Постраждали дев'ятеро містян, у тому числі й двоє дітей.

Фото Дніпропетровської ОВА

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