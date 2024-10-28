Чому б не віддати росії шматок своєї землі: в Польщі жорстко відреагували на заклики до України піти на територіальні поступки путіну

Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти територіальних поступок росії у війні з Україною. Він вважає, що Україні потрібно надати все необхідне для повної перемоги.

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Про це президент Польщі сказав в інтерв’ю виданню Sunday Times. Польський президент наголошує, що це було б катастрофічною помилкою — «віддати москві бодай дюйм». Водночас Дуда не відповів на запитання, чи зможе Україна повернути контроль над усією своєю територією, зважаючи на чисельну перевагу росії.

Анджей Дуда відповів на заклики, які лунають від деяких західних політиків, які кажуть, що Україні слід змиритися з втратою деяких територій. «Якщо ви такі щедрі щодо росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти росію? На якій підставі, дозвольте запитати, росія заслуговує на щось — особливо на чужу територію?» — сказав на це польський президент.

Раніше видання Financial Times писало, що в західних зовнішньополітичних колах уже понад 18 місяців обговорюють «німецьку модель» для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитися повернути в дипломатичний спосіб.

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Президент Чехії Петр Павел також казав, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, ані Україна, ані росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей, а тому, мовляв, треба прийняти, що деякі українські території «тимчасово» залишаться під окупацією москви.

МЗС України виступало проти «половинчастих рішень» заради миру. Там нагадали, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обовʼязковим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського.

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Раніше повідомляли про те, що Зеленський відкинув можливість территоріальних поступок росії.

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