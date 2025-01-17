Привітали Алла Пугачова та Анжела Перл: Христина Орбакайте провела «святкову фотосесію» з чоловіком

Співачка Алла Пугачова, яка нещодавно підтримала свою доньку та колегу Христину Орбакайте, знову палко відреагувала на її запис у соціальній мережі.

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Спочатку Христина публічно привітала чоловіка Михайла Земцова із 47-річчям.

Поп-зірка знялася із чоловіком у ліфті. Христина зробила насичений макіяж та одягла елегантний червоний жакет із брюками. Михайло віддав перевагу водолазці кольору морської хвилі і чорному костюму.

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На одному знімку подружжя уважно дивилося в камеру телефону. При цьому Земцов обіймав дружину та притримував рукою її гаджет. А на другому кадрі бізнесмен цілував голову співачки.

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«З днем народження, коханий», — привітала Орбакайте чоловіка.

Першою на привітання відреагувала відома астрологиня Анжела Перл, а слідом за нею — і Примадонна.

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«Вітаємо!» — написала виконавиця хіта «Айсберг», натякнувши на те, що висловлюється від імені чоловіка, молодшої доньки та сина.

Як відомо, Христина познайомилася із чоловіком випадково 21 рік тому. 2004 року бізнесмен відзначав свій день народження в Майамі, а зірка помилилася адресою і опинилася в особняку бізнесмена, хоча шукала будинок композитора Ігоря Ніколаєва. Пізніше Орбакайте зізналася, що чоловік одразу справив на неї приємне враження — і тим, що в нього зріст 198 см і приємна зовнішність, і тим, що виявився ще й цікавим співрозмовником.

Невдовзі Земцов приїхав до росії, щоб познайомитися з майбутньою тещею. Бізнесмен справив гарне враження на Пугачову. У березні 2005-го закохані зіграли весілля. Церемонія була закритою. Орбакайте зізнавалася, що у 33 роки вже не мріяла про білу сукню і не хотіла влаштовувати пишне свято з великою кількістю гостей.

А 30 березня 2012 року у пари народилася дочка Клавдія.

У знаменитості також є двоє дітей від інших чоловіків: 33-річний первісток Микита від музиканта Володимира Преснякова та 26-річний син Дені від бізнесмена Руслана Байсарова.

Нагадаємо, нещодавно сусіди Алли Пугачвої на Кіпрі розповіли деталі життя співачки на Кіпрі, де вона зараз перебуває. За їх словами, діти Галкіна та Пугачової вчаться в Лондоні, а Максим постійно гастролює світом.

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