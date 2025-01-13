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Христина Орбакайте звернулась до шанувальників: Алла Пугачова палко підтримала

18:01 13 січня 2025
Орбакайте, фото https://www.instagram.com/

Співачка Христина Орбакайте, якій свого часу довелося пережити не зовсім гарні часи, знову почувається добре, адже зараз перебуває разом зі своєю сім'єю в США.

Скориставшись нагодою, виконавиця привітала земляків зі святом — Старим Новим роком, який відзначають також багато українців.

У соціальній мережі Христина опублікувала знімки, на яких позує в білій шапці біля новорічних ялинок, поряд з нею — чоловік Михайло Земцов та 11-річна дочка Клавдія.

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«І знову з Новим роком! Миру і добра вам від нас», — написала Христина у своєму блозі, додавши теплі побажання для шанувальників.

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Допис викликав жваву реакцію серед підписників та близьких артистки. Першою відреагувала на нього Алла Пугачова, яка живе з родиною в Ізраїлі.

Вона залишила у коментарях кілька смайликів у вигляді сердець і поцілунків, чим привернула увагу користувачів мережі. Композитор Ігор Ніколаєв також підтримав Орбакайте, привітавши її та її родину зі святом.

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Зазначимо, раніше Галкін показав, як Примадонна відзначила Новий рік в одному з елітних ресторанів, де танцювала під хіти 90-х.

На тлі цього поздоровлення варто згадати ще одну резонансну подію у родині Орбакайте. Напередодні її син Микита Пресняков, який мешкає у Лос-Анджелесі, розповів про пожежі, що охопили його район. У своєму зверненні онук Алли Пугачовоі емоційно висловився про те, що сталося, чим викликав дискусію в інтернеті.

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Орбакайте, фото https://www.instagram.com/

Христина Орбакайте звернулась до шанувальників: Алла Пугачова палко підтримала

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