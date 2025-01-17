Буде як бабуся Алла Пугачова: онука Примадонни зайнялась вокалом (фото)

Більшість шанувальників співачки Алли Пугачової знають, що крім трьох рідних дітей та онуків, у Примадонни також є двоюрідна онука Алла.

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Дівчинка — донька племінника Пугачової Влада, який у 2019 році одружився з бухгалтеркою Гузель.

Після смерті брата Пугачова оформила опікунство над Владом, оскільки він став інвалідом у 29 років через укол шприцом з наркотичною речовиною.

Примадонна відправила племінника на лікування від наркоманії до Ізраїлю. А коли він повернувся до москви, то познайомився з Гузель. На момент їхньої зустрічі Гузель уже виховувала сина від попередніх стосунків.

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І от саме Гузель розповіла виданню КП, що онука Примадонни, Алла Пугачова-молодша «пішла стопами бабусі», і стала навчатися у московській державній музичній школі. Дівчинка відвідує уроки вокалу, а наступного року батьки планують записати дівчинку на фортепіано.

«Вона старається, робить завдання, які їй задають викладачі, ходить із задоволенням! <…> До музичної школи Алла ходить для загального розвитку, плануємо також відвідувати заняття ораторської майстерності», — сказала Гузель.

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Батьки сподіваються, що коли Алла Пугачова-молодша виросте, то зможе «повторити» успіх своєї двоюрідної бабусі — тим більше, якщо буде займатися вокалом із задоволенням.

Нагадаємо, днями старша донька Алли Пугачової Христина Орбакайте відсвяткувала день народження свого чоловіка Михайла Земцова. Христина познайомилася з чоловіком випадково 21 рік тому. У березні 2012 року у пари народилася дочка Клавдія. У Примадонни чудові стосунки із зятем. Він сподобався їй при першій же зустрічі.

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