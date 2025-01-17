Ледь не посварились перед весіллям: стало відомо, чому Вільям був незадоволений списком гостей на своєму одруженні

В наші дні принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відомі як подружжя, які кохають та поважають одне одного, і завжди готові йти на поступки у стосунках. Але, виявляється, їхнє сумісне життя ледь не почалося з «кризи», яку їм вдалося подолати з допомогою бабусі Єлизавети II.

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Про це йдеться у документальному фільмі ВВС «Королівське весілля: день, який запам'ятається».

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Річ у тім, що весілля Вільяма та Кейт Міддлтон стало глобальною подією, за якою спостерігали мільйони людей по всьому світу. Враховуючи становище Вільяма як майбутнього короля, грандіозне весілля викликало великий ажіотаж, і багато хто хотів побувати на ньому: всі родичі, навіть самі дальні, їхні друзі та знайомі.

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В результаті Вільям прийшов у розпач: він показав список гостей Кейт, і сказав, що нікого із зазначених у ньому осіб не знає. Наречена теж не мала уявлення про багатьох запрошених, але як любляча наречена, розуміла, що потрібно щось робити, адже їй потрібно виходити заміж!

Вона порадилась з Єлизаветою II, і натякнула Вільяму, що, можливо, йому варто звернутись за порадою до бабусі.

І коли наречений прийшов зі своєю «проблемою» до монархині, вона сказала йому: «Розірви цей список і запроси тих, кого хочеш».

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Про це розповіла королевська експертка Роя Нікках.

В результаті Вільям і Кейт заповнили Вестмінстерське абатство своїми друзями, членами сімей, колишніми колегами, шкільними товаришами та людьми, які підтримували їх упродовж багатьох років.

Серед них був Джон Хейлі, власник пабу The Old Boot Inn у рідному місті Кейт, куди часто ходили Міддлтони.

Виступаючи у програмі, Джон сказав: «Було чудово, що Кейт та Вільяму дозволили запросити всіх своїх друзів. Друзів із села, з університету, друзів, з якими вони виросли. Вона запросила мене, я знаю її вже 15 років. Це було чудово».

Серед запрошених знаменитостей були сер Елтон Джон, Девід та Вікторія Бекхем, Роуен Аткінсон та Джосс Стоун.

Кейт та Вільям також запросили 80 представників благодійних організацій, близьких їхнім серцям, у тому числі генерального директора благодійної організації для безпритульних Centrepoint Сей Обакіна.

Згадуючи той день, він сказав: «Я був схвильований, а хто б не був? Другий у черзі на престол одружується, це майбутній король. Я був на сьомому небі від щастя».

Враховуючи, що багато його друзів і родичів були в абатстві, Вільям порушив традицію і прибув на церемонію заздалегідь, щоб поспілкуватися з усіма до її початку.

«Було видно, як нервував Вільям, і я подумала, що це дуже мило. Гаррі грав чудову роль веселого приятеля, але був дуже люблячим братом і намагався заспокоїти і відволікти його», — розповіла у фільмі Роя Нікках.

Щоправда, через змінений список гостей мало не стався міжнародний скандал, проте помічники королеви швидко помітили проблему та усунули її.

Водночас, попри те що Вільям і Кейт досягли свого зі списком гостей, було одне прохання, яке королева відхилила.

Наречений хотів одягти свою форму кавалериста, тут бабуся була твердою: одруження буває раз у житті, а гарцювати на коні можна буде і потім. І Вільям погодився.

Нагадаємо, у принців Вільяма та Гаррі є двоюрідні брати та сестри, з деякими з них вони дуже близькі. Наприклад, Вільям та Кейт Міддлтон мають багато спільного з дітьми принца Едварда та Софі, герцогині Единбурзької. Вільям навіть розглядає можливість офіційного призначення Луїзи та Джеймса, так звати його двоюрідних брата та сестру, членами королівської родини. Це означає отримання ними державного фінансування з фонду монарха та виконання доручень від імені корони. Луїза та Джеймс займають 15 і 16 місця в черзі на престол. Їхній батько, принц Едвард, є молодшою дитиною королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Ці діти більшу частину свого дитинства вони провели далеко від королівської уваги.

Фото: https://uk.wikipedia.org/

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