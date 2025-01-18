Незвичайний огірковий соус: смачна й ароматна закуска для прихильників здорового харчування

Домашній соус повинен бути в холодильнику постійно, якщо ви прихильник здорового харчування. Адже, готуючи самостійно, ви завжди використовуєте натуральні продукти.

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Один із найсмачніших і незвичайних соусів — огірковий. Для його приготування підійдуть огірки, котрі стали м'якими. А таке трапляється, коли ми купуємо ці овочі у більшій кількості, ніж нам потрібно. Такий соус дозволить вам «врятувати» огірки.

Рецептом страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Огірковий соус 500 г свіжих огірків

Пару гілочок зеленої цибулі

1 цибулина

1 перчик чилі

2 болгарських перця

1 чайна ложка солі

1−2 столові ложки цукру

Куркума (менше половини чайної ложки)

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю

50 г води

1 столова ложка оцту

Гірчиця — на смак

Огірки, цибуля, болгарський перець, чилі подрібнити та з'єднати. Додати гірчицю, солимо і перчимо. Перемішуємо. Даємо постояти. Потім додаємо оцет і куркуму та уварюємо цю масу протягом десяти хвилин. Кукурудзяний крохмаль розводимо у воді та додаємо. Проварюємо ще кілька хвилин. Охолоджуємо.

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Їсти можна прямо з хлібом.

Смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного, ситного та корисного сирно-огіркового салату з вітамінною зеленню.

Фото з альбому Елли Іванової

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