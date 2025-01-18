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Незвичайний огірковий соус: смачна й ароматна закуска для прихильників здорового харчування

22:00 18 січня 2025
огірковий соус

Домашній соус повинен бути в холодильнику постійно, якщо ви прихильник здорового харчування. Адже, готуючи самостійно, ви завжди використовуєте натуральні продукти.

Один із найсмачніших і незвичайних соусів — огірковий. Для його приготування підійдуть огірки, котрі стали м'якими. А таке трапляється, коли ми купуємо ці овочі у більшій кількості, ніж нам потрібно. Такий соус дозволить вам «врятувати» огірки.

Рецептом страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Огірковий соус

  • 500 г свіжих огірків
  • Пару гілочок зеленої цибулі
  • 1 цибулина
  • 1 перчик чилі
  • 2 болгарських перця
  • 1 чайна ложка солі
  • 1−2 столові ложки цукру
  • Куркума (менше половини чайної ложки)
  • 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю
  • 50 г води
  • 1 столова ложка оцту
  • Гірчиця — на смак

Огірки, цибуля, болгарський перець, чилі подрібнити та з'єднати. Додати гірчицю, солимо і перчимо. Перемішуємо. Даємо постояти. Потім додаємо оцет і куркуму та уварюємо цю масу протягом десяти хвилин. Кукурудзяний крохмаль розводимо у воді та додаємо. Проварюємо ще кілька хвилин. Охолоджуємо.

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Їсти можна прямо з хлібом.

Смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного, ситного та корисного сирно-огіркового салату з вітамінною зеленню.

Фото з альбому Елли Іванової

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