Незвичайний огірковий соус: смачна й ароматна закуска для прихильників здорового харчування
Домашній соус повинен бути в холодильнику постійно, якщо ви прихильник здорового харчування. Адже, готуючи самостійно, ви завжди використовуєте натуральні продукти.
Один із найсмачніших і незвичайних соусів — огірковий. Для його приготування підійдуть огірки, котрі стали м'якими. А таке трапляється, коли ми купуємо ці овочі у більшій кількості, ніж нам потрібно. Такий соус дозволить вам «врятувати» огірки.
Рецептом страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Огірковий соус
- 500 г свіжих огірків
- Пару гілочок зеленої цибулі
- 1 цибулина
- 1 перчик чилі
- 2 болгарських перця
- 1 чайна ложка солі
- 1−2 столові ложки цукру
- Куркума (менше половини чайної ложки)
- 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю
- 50 г води
- 1 столова ложка оцту
- Гірчиця — на смак
Огірки, цибуля, болгарський перець, чилі подрібнити та з'єднати. Додати гірчицю, солимо і перчимо. Перемішуємо. Даємо постояти. Потім додаємо оцет і куркуму та уварюємо цю масу протягом десяти хвилин. Кукурудзяний крохмаль розводимо у воді та додаємо. Проварюємо ще кілька хвилин. Охолоджуємо.
Їсти можна прямо з хлібом.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного, ситного та корисного сирно-огіркового салату з вітамінною зеленню.
Фото з альбому Елли Іванової51
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