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Яскравий соус з лимонною цедрою та соком: смакуватиме з багатьма стравами

22:01 15 січня 2025
Зелений соус

Соуси із зелені — те, що завжди можна приготувати просто та швидко. Додайте інгредієнти до смаку. На своїй кухні ви вибираєте рецепт та інгредієнти. Головне — готувати у гарному настрої. Якщо є натхнення, страви виходять особливо смачними.

Рецептом соусу із зелені з цедрою лимона поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Петрушка, часник та олія — це просте та водночас незвичайне поєднання, — каже Елла Іванова. — Додамо ще кілька інгредієнтів — цедру та сік лимона, перець чилі. В Італії такий соус додають до спагетті. В Іспанії в ньому маринують м'ясо та рибу. В Україні їм доповнюють салати та супи. Також можна додати його до бутербродів. Приготуйте цю чарівну суміш — не пошкодуєте. Перед приготуванням зелень ретельно промийте.

Соус з лимонною цедрою та соком

Пучок петрушки

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3 зубки часнику

2−3 столові ложки олії

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Сіль

1 чайна ложка лимонного соку

Лимонна цедра — до смаку

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Можна додати трохи цукру та перець чилі.

Все перебити у блендері — і смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати чудовий соус до м'яса.

Читайте також: Соус із запечених яблук, кориці та каррі: підходить до м'ясних страв

Фото Елли Іванової

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