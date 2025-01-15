Яскравий соус з лимонною цедрою та соком: смакуватиме з багатьма стравами
Соуси із зелені — те, що завжди можна приготувати просто та швидко. Додайте інгредієнти до смаку. На своїй кухні ви вибираєте рецепт та інгредієнти. Головне — готувати у гарному настрої. Якщо є натхнення, страви виходять особливо смачними.
Рецептом соусу із зелені з цедрою лимона поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Петрушка, часник та олія — це просте та водночас незвичайне поєднання, — каже Елла Іванова. — Додамо ще кілька інгредієнтів — цедру та сік лимона, перець чилі. В Італії такий соус додають до спагетті. В Іспанії в ньому маринують м'ясо та рибу. В Україні їм доповнюють салати та супи. Також можна додати його до бутербродів. Приготуйте цю чарівну суміш — не пошкодуєте. Перед приготуванням зелень ретельно промийте.
Соус з лимонною цедрою та соком
Пучок петрушки
3 зубки часнику
2−3 столові ложки олії
Сіль
1 чайна ложка лимонного соку
Лимонна цедра — до смаку
Можна додати трохи цукру та перець чилі.
Все перебити у блендері — і смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати чудовий соус до м'яса.
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Фото Елли Іванової35
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