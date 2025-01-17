Смачний, ситний та корисний: рецепт сирно-огіркового салату з вітамінною зеленню
Додавати сир до салатів — чудова ідея. Він смачний, корисний та ситний. То чому б це не зробити?
Звичайно, дуже важливо, щоб він був натуральний, втім, як і всі інші інгредієнти. Турбота про здоров'я своє та близьких дуже важлива. З одного боку, це аксіома, яка не потребує доказів, з іншого — на жаль, не всі це розуміють. Тому таке нагадування ніколи не буде зайвим.
Рецептом сирно-огіркового салату із зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Сирно-огірковий салат
- 500 г свіжих огірків
- Зелень — петрушка чи кріп
- Зелена цибуля
- 250 г зернистого сиру (якщо сир сухий, додайте 2 столові ложки сметани)
- Сіль
- Перець
- За бажанням перчик чилі та часник
- 1 столова ложка рослинної олії
Огірки порізати кільцями, додати подрібнену зелень — кріп або петрушку, зелену цибулю, зернистий сир або сир зі сметаною. Солимо та перчимо. Заправляємо олією. Перемішуємо та пробуємо.
За бажання можна додати трохи лимонного соку, перець чилі та часник.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової28
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