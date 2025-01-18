«Люблю Україну»: Світоліна знищила олімпійську чемпіонку у третьому колі Australian Open (фото, відео)

Знаменита українська теністка Еліна Світоліна (27-а у світовому рейтингу), яка здолала румунку Соріну Кирстю та американку Керолайн Доулхайд, пробилися до 1/8 фіналу першого в році турніру серії «Великого шолома» Australian Open з призовим фондом 56 млн євро.

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У поєдинку третього раунду 30-річна одеситка за 1 годину та 49 хвилин перемогла у важкому трисетовому протистоянні олімпійську чемпіонку Парижа-2024 у парному розряді, 4-у ракетку світу 29-річну Жасмін Паоліні з Італії, взявши вирішальну партію «під нуль», — 2:6, 6:4, 6:0.

Після перемоги Світоліна, яку на трибунах підтримував чоловік Гаель Монфіс, написом на телекамері вкотре зізналася у любові до України.

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Вихід до когорти 16 найсильніших тенісисток змагань у Мельбурні приніс Еліні 253 тисячі євро призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії Світоліна оскаржить у поєдинку з «нейтральною» росіянкою Веронікою Кудерметовою (75-а), яка виявилася сильнішою за бразилійку Хаддад Маю (6:4, 6:2).

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На жаль, ще дві українські тенісистки — Марта Костюк (18-а) та Даяна Ястремська (33-я) — припинили виступи в одинарному розряді Australian Open на стадії третього кола. Киянка поступилася іспанці Паулі Бадосі (12-а) — 4:6, 6:4, 3:6, а одеситка — Єлені Рибакіній (7-а) з Казахстану — 3:6, 4:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 38-річний чоловік Світоліної Гаель Монфіс встановив історичне досягнення.

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Фото Jimmie48, X The Tennis Letter

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