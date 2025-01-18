Перехід України на євро: коли це станеться і чи варто купувати євровалюту

Євро цілком може замінити долар як курсоутворювальну валюту в Україні, тому саме її співвідношення буде більш цікавим для українців. Втім, це станеться не раніше 2028 року, вважають банкіри.

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Так, за словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, такий варіант цілком можливий, щоправда, вимагатиме часу. На думку голови правління банку «Глобус» Сергія Мамедова, на подібний перехід піде близько 3 років. Таку заяву він зробив в ефірі каналу «Супільний».

Як підкреслив банкір, перехід на євро як основну іноземну валюту може статися в ідеальних умовах не раніше 2028 року за дотримання 5 умов:

по-перше, кількість експортно-імпортних операцій у євро має суттєво переважати аналогічні показники в інших валютах, у тому числі у доларах США;

по-друге, просування України в ЄС має бути не лише декларативним, а з максимальною інтеграцією всіх державних процесів, економіки, законодавства до норм та принципів європейської спільноти;

по-третє, в Україні має настати мир із чіткими гарантіями безпеки, які унеможливлюють у майбутньому будь-які посягання країни-агресорки на українську державність;

по-четверте, залучення потужних європейських інвестицій у повоєнне відновлення та розвиток країни;

по-п'яте, Україна має відповідати основним демократичним принципам та постулатам ЄС, таким як свобода слова, прозорість виборів, боротьба з корупцією тощо.

«Перехід на євро не слід сприймати як панацею. І вже точно не йдеться про відмову від гривні. Отже, громадянам не варто нервувати, скуповуючи євро. Це буде цілком природний та економічно зважений процес, про який громадяни дізнаються заздалегідь: на етапі бюджетного планування на наступний рік. Поки що відмови від долара США як курсоутворюючої валюти не відбудеться. Однак Україна декларує стратегічну мету, вектор розвитку, реалізація якого співпадає зі стратегічним завданням стати повноправним членом Європейського Союзу», — підсумував Сергій Мамедов.

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Тим часом долар продовжує залишатися основною іноземною валютою для українців, і НБУ, щоб задовольнити попит громадян та економіки, змушений продавати до 1 мільярда доларів на тиждень.

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