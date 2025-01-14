Курс долара залишиться під контролем: у НБУ запевнили, що мають достатньо резервів для задоволення попиту на валюту

Незважаючи на зростання курсу долара, яке спостерігалося минулого тижня, Нацбанк України має достатньо коштів, щоб утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Цьому сприятимуть рекордні обсяги міжнародних резервів у 43,8 млрд дол., тоді як у лютому 2022 року вони становили лише 30 млрд. Про це «Інтервакс-Україна» повідомив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський.

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За його словами, фінансова система має достатню валютну ліквідність, зокрема готівку, щоб задовольняти попит клієнтів на іноземну валюту.

«Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку стійка. Національний банк має достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку», — сказав Володимир Лепушинський, коментуючи агентству «Інтерфакс-Україна» ситуацію на валютному ринку.

За словами Лепушинського, стійкість ринку була добре продемонстрована у грудні 2024 року, коли, незважаючи на значний чистий попит на безготівкову валюту в умовах сезонного зростання бюджетних видатків та угод бізнесу наприкінці року, гривня ослабла до долара лише на 1%. До євро курс гривні майже не змінився з огляду на зміцнення долара США щодо євро на світових ринках, додав представник НБУ. Також залишається під контролем ситуація у готівковому сегменті валютного ринку.

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«Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно — до $ 57 млн ​​у січні 2025 року проти $ 54 млн у грудні 2024 року», — зазначив директор департаменту.

Володимир Лепушинський підкреслив, що Національний банк і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку, а отже, курсові коливання будуть помірними і не загрожуватимуть зламу інфляційного тренду у 2025 році та приведенню інфляції до мети 5% у наступні роки.

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Експерти, раніше опитані «ФАКТАМИ», також вважають, що курсу долара нічого не загрожує як мінімум до 19 січня.

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