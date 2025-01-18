Лінивий сирний пиріг по-корейськи: набір інгредієнтів визначаєте самі

Пироги з лаваша є дуже популярною стравою в Україні. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом лінивого корейського пирога на сковороді. Для його приготування буде потрібна тортилья або круглий лаваш.

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«Кількість продуктів, які стануть начинкою, умовна. Це страва-конструктор, тобто ви самі вибираєте, чого взяти більше чи менше. А може, вам узагалі захочеться змінити цей набір. Лінивий сирний пиріг по-корейський це дозволяє!» — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Інгредієнти (на 4 порції): Тортилья — 1 шт.

Томати — 1 шт.

Цибуля жовта ріпчаста — 30 г

Бекон — 50 г

Зелена цибуля — 20 г

Шпинат — 50 г

Яйця курячі — 5 шт.

Сир моцарела — 200 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Перець червоний мелений за смаком РЕКЛАМА Спосіб приготування: Спочатку підготуйте інгредієнти для начинки. Для цього помідор треба розрізати навпіл, вирізати насіння. Насіння відкласти. М’якоть нарізати кубиком. Половину цибулини почистити, подрібнити. Зелену цибулю та шпинат нарізати. Бекон нарізати кубиком. Потім зробіть основу пирога. Сковороду або форму для запікання з бортами застелити пергаментом. Зверху викласти тортилью або лаваш, утворюючи бортики. РЕКЛАМА Далі треба додати начинку та випікати. Для цього треба зверху на тортилью розбити яйця, посолити, поперчити чорним і червоним перцем. Яйця трохи перемішати. На яйця викласти цибулю, потім — помідори, зелену цибулю, шпинат і бекон. Краї тортильї або лаваша загорнути у фольгу, щоб не пригоріли. Випікати в розігрітій до 200−215°С духовці 15 хвилин або на сковороді під кришкою, доки яйця не схопляться. Тим часом натерти моцарелу. Дістати пиріг, посипати моцарелою та випікати ще 10−12 хвилин. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як з лавашем приготувати ачму — один з найсмачнішіх в грузинській кухні пирогів.

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