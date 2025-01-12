Сирний пиріг з лаваша: швидкий та простий рецепт для «лінивих» господарок

Для швидкого приготування пирогів можна використовувати не лише готове тісто, але й лаваш, що може значно пришвидшити процесс. З лавашем можна робити пироги, використовуючи різноманітні начинки — солодкі, солоні, м'ясні чи, наприклад, начинити лаваш сардельками з сиром.

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А видання «На пенсії» пропонує приготувати «лінивий» пиріг з апельсинами, ківі та сирно-ванільною масою.

Інгредієнти: Сирно-ванільна маса — 1 кг;

Лаваш — 2 листи;

Апельсини — 2 штуки;

Ківі — 2 штуки;

Яйця — 3 штуки;

Сметана — 200 г;

Цукор — 2 столові ложки;

Моцарела — 200 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Для заливки змішати яйця, сметану, цукор та натерту на крупній тертці моцарелу, залишивши трохи для присипки пирога.

Для начинки змішати сирно-ванільну масу з дрібно нарізаними фруктами.

На лист лаваша викласти половину начинки, згорнути його рулет і нарізати шматочками заввишки 6 см. Аналогічно зробити рулет з другого лаваша.

Шматочки викласти у форму для випічки, застеленої пергаментом, та залити заливкою.

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці протягом 30 хвилин, посипати пиріг залишками моцарели та випікати ще 10 хвилин.

Готовий пиріг прикрасити шматочками ківі та апельсинів.

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Ілюстративне фото Pixabay

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