Сирний пиріг з лаваша: швидкий та простий рецепт для «лінивих» господарок
Для швидкого приготування пирогів можна використовувати не лише готове тісто, але й лаваш, що може значно пришвидшити процесс. З лавашем можна робити пироги, використовуючи різноманітні начинки — солодкі, солоні, м'ясні чи, наприклад, начинити лаваш сардельками з сиром.
А видання «На пенсії» пропонує приготувати «лінивий» пиріг з апельсинами, ківі та сирно-ванільною масою.
Інгредієнти:
- Сирно-ванільна маса — 1 кг;
- Лаваш — 2 листи;
- Апельсини — 2 штуки;
- Ківі — 2 штуки;
- Яйця — 3 штуки;
- Сметана — 200 г;
- Цукор — 2 столові ложки;
- Моцарела — 200 г.
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Приготування:
- Для заливки змішати яйця, сметану, цукор та натерту на крупній тертці моцарелу, залишивши трохи для присипки пирога.
- Для начинки змішати сирно-ванільну масу з дрібно нарізаними фруктами.
- На лист лаваша викласти половину начинки, згорнути його рулет і нарізати шматочками заввишки 6 см. Аналогічно зробити рулет з другого лаваша.
- Шматочки викласти у форму для випічки, застеленої пергаментом, та залити заливкою.
- Випікати у розігрітій до 180 °C духовці протягом 30 хвилин, посипати пиріг залишками моцарели та випікати ще 10 хвилин.
- Готовий пиріг прикрасити шматочками ківі та апельсинів.
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Ілюстративне фото Pixabay115
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