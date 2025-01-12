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Сирний пиріг з лаваша: швидкий та простий рецепт для «лінивих» господарок

10:46 12 січня 2025
Сирно-фруктовий пиріг з лавашем випікають 40 хвилин. Ілюстративне фото Pixabay

Для швидкого приготування пирогів можна використовувати не лише готове тісто, але й лаваш, що може значно пришвидшити процесс. З лавашем можна робити пироги, використовуючи різноманітні начинки — солодкі, солоні, м'ясні чи, наприклад, начинити лаваш сардельками з сиром.

А видання «На пенсії» пропонує приготувати «лінивий» пиріг з апельсинами, ківі та сирно-ванільною масою.

Інгредієнти:

  • Сирно-ванільна маса — 1 кг;
  • Лаваш — 2 листи;
  • Апельсини — 2 штуки;
  • Ківі — 2 штуки;
  • Яйця — 3 штуки;
  • Сметана — 200 г;
  • Цукор — 2 столові ложки;
  • Моцарела — 200 г.

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Приготування:

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  • Для заливки змішати яйця, сметану, цукор та натерту на крупній тертці моцарелу, залишивши трохи для присипки пирога.
  • Для начинки змішати сирно-ванільну масу з дрібно нарізаними фруктами.
  • На лист лаваша викласти половину начинки, згорнути його рулет і нарізати шматочками заввишки 6 см. Аналогічно зробити рулет з другого лаваша.
  • Шматочки викласти у форму для випічки, застеленої пергаментом, та залити заливкою.
  • Випікати у розігрітій до 180 °C духовці протягом 30 хвилин, посипати пиріг залишками моцарели та випікати ще 10 хвилин.
  • Готовий пиріг прикрасити шматочками ківі та апельсинів.

Про те, як з лавашем приготувати ачму — один з найсмачнішіх в грузинській кухні пирогів, читайте на нашому сайті.

Ілюстративне фото Pixabay

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