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Лінива ачма з лаваша на пательні від Тетяни Литвинової: готується швидко, виходить дуже смачно

13:17 11 листопада 2023
Ачма

У відомої кулінарки Тетяни Литвинової є багато рецептів страв із лавашем. Наприклад, хачапурі з сиром, чи ледачий сирно-кефірний пиріг «Гармошка».

А ще з лавашем можна зробити ачму — один із найсмачнішіх в грузинській кухні пирогів, стверджує кулінарка та додає, що страва готується на пательні дуже швидко. Рецептом свого варіанту ачми вона поділилася у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Лаваш — 350−400 г,

Для начинки:

  • Сир 5−9% - 200 г,
  • Сулугуні чи моцарелла — 200 г,

Для заливки:

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  • 4 яйця,
  • 200 мл молока,
  • 1/3 ч л солі
  • Розтоплене вершкове масло 50 г.

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Приготування:

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  • Змішати сир та натертий сулугуні.
  • З`єднати яйця з молоком та сіллю.
  • Дно пательні змастіть розтопленим маслом.
  • Обмакніть лаваш в заливку та викладіть (як на відео). Зверху покладіть 1/3 частину змішаного сиру та змастіть розтопленим маслом.
  • Викладіть так три шари.
  • Поставте готувати на найменшому вогні 20 хвилин під закритою кришкою.
  • Покладіть зверху на пиріг пергамент та переверніть його на кришку.
  • Разом з пергаментом поставте випікати з другої сторони ще на 10 хвилин.

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Раніше фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько розповів, як приготувати м'ясний рулет з лавашем та сиром.

Фото — скріншот

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