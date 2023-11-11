Лінива ачма з лаваша на пательні від Тетяни Литвинової: готується швидко, виходить дуже смачно

У відомої кулінарки Тетяни Литвинової є багато рецептів страв із лавашем. Наприклад, хачапурі з сиром, чи ледачий сирно-кефірний пиріг «Гармошка».

РЕКЛАМА

А ще з лавашем можна зробити ачму — один із найсмачнішіх в грузинській кухні пирогів, стверджує кулінарка та додає, що страва готується на пательні дуже швидко. Рецептом свого варіанту ачми вона поділилася у соцмережах.

Інгредієнти: Лаваш — 350−400 г, Для начинки: Сир 5−9% - 200 г,

Сулугуні чи моцарелла — 200 г, Для заливки: РЕКЛАМА 4 яйця,

200 мл молока,

1/3 ч л солі

Розтоплене вершкове масло 50 г.

Читайте також: Ледачий мʼясний пиріг з лавашу з вертикальними коржами від Тетяни Литвинової: виглядає неймовірно, смакує неперевершено (відео)

Приготування: РЕКЛАМА Змішати сир та натертий сулугуні.

З`єднати яйця з молоком та сіллю.

Дно пательні змастіть розтопленим маслом.

Обмакніть лаваш в заливку та викладіть (як на відео). Зверху покладіть 1/3 частину змішаного сиру та змастіть розтопленим маслом.

Викладіть так три шари.

Поставте готувати на найменшому вогні 20 хвилин під закритою кришкою.

Покладіть зверху на пиріг пергамент та переверніть його на кришку.

Разом з пергаментом поставте випікати з другої сторони ще на 10 хвилин.

РЕКЛАМА

Раніше фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько розповів, як приготувати м'ясний рулет з лавашем та сиром.

Фото — скріншот

58

Читайте нас у Facebook та Instagram