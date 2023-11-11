Лінива ачма з лаваша на пательні від Тетяни Литвинової: готується швидко, виходить дуже смачно
У відомої кулінарки Тетяни Литвинової є багато рецептів страв із лавашем. Наприклад, хачапурі з сиром, чи ледачий сирно-кефірний пиріг «Гармошка».
А ще з лавашем можна зробити ачму — один із найсмачнішіх в грузинській кухні пирогів, стверджує кулінарка та додає, що страва готується на пательні дуже швидко. Рецептом свого варіанту ачми вона поділилася у соцмережах.
Інгредієнти:
- Лаваш — 350−400 г,
Для начинки:
- Сир 5−9% - 200 г,
- Сулугуні чи моцарелла — 200 г,
Для заливки:
- 4 яйця,
- 200 мл молока,
- 1/3 ч л солі
- Розтоплене вершкове масло 50 г.
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Приготування:
- Змішати сир та натертий сулугуні.
- З`єднати яйця з молоком та сіллю.
- Дно пательні змастіть розтопленим маслом.
- Обмакніть лаваш в заливку та викладіть (як на відео). Зверху покладіть 1/3 частину змішаного сиру та змастіть розтопленим маслом.
- Викладіть так три шари.
- Поставте готувати на найменшому вогні 20 хвилин під закритою кришкою.
- Покладіть зверху на пиріг пергамент та переверніть його на кришку.
- Разом з пергаментом поставте випікати з другої сторони ще на 10 хвилин.
Раніше фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько розповів, як приготувати м'ясний рулет з лавашем та сиром.
Фото — скріншот58