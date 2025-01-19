Ворог атакує Україну з повітря: де працюють сили ППО

Вночі та зранку 19 січня росіяни вкотре атакували Київщину. В регіоні й зараз працюють сили ППО.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).



«Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні о 07:17.

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Водночас жителів столичного регіону закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників та не нехтувати правилами безпеки до закінчення повітряної тривоги.

Також тривогу оголошено у низці областей країни.

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За даними командування Повітряних сил, противник атакував 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Брянська та Орла.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 43 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

«15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває», — додали військові.

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Крім того, представники органів місцевої влади повідомляють про атаки на їх регіони.

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи, повідомили у Сумській ОВА.



На Запоріжжі одна людина загинула та ще 12 поранено внаслідок російської атаки, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 351 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 127 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також ворог вчергове обстріляв Дніпропетровську область. За інформацією керівника області Сергія Лисака, вночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольщині. Застосували важку артилерію, РСЗВ «Град» і дрон-камікадзе. Їх ворог скерував на райцентр і Марганецьку громаду.

У Нікополі пошкоджені промислове підприємство та адмінбудівля. Обстеження атакованих територій продовжується.

На щастя, повсюди минулося без постраждалих.

Важкою залишається і ситуація на фронті. За даними DeepState, росіяни просунулися біля Великої Новосілки та ще п’яти населених пунктів на Донеччині.

А Американський інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти стягують додаткові сили для посилення наступу на Покровськ.

Разом з тим, ворог зазнає значних втрат на фронті. За минулу добу втрати армії рф становили 1580 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА та 76 одиниць автомобільної техніки, повідомили у Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», вчора окупанти вдарили ракетами по центру Запоріжжя. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 12 людей. Одна людина загинула і ще одна досі вважається зниклою безвісти.

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