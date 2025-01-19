Смачний полтавський капусняк: Самвел Адамян розповів, як його готують у Полтаві

Як відомо, українці дуже люблять капусняк. В різних куточках нашої країни капусняк готують за своїми перевіреними рецептами.

Рецептом полтавського капусняку поділився блогер Самвел, який навчився його варити, коли працював у тракторній бригаді.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік каже, що таку смачну страву готувала жінка з Полтави, яка куховарила для трактористів.

РЕКЛАМА

З того часу Самвел постійно готує капусняк й вирішив поділитись рецептом своєї улюбленої страви.

Інгредієнти:

стегно індички

2 великі картоплі

2 моркви

2 цибулини

2 столові ложки пшоно

900 гр кислої капусти

150 гр сметани

томатна паста столова ложка

зелень та спеції

РЕКЛАМА

Приготування:

В каструлю покласти стегно індички й варити, знімаючи піну.

РЕКЛАМА

Додати до бульйону одну моркву, цибулину, перець горошком, дві картоплі та лавровий лист. Картопля потрібна для того, щоб потім її розтовкти у капусняк.

Поки закіпає бульйон, потрібно готувати капусту. Для цього квашену капусту потрібно залити холодною водою, щоб забрала кислоту. Потім воду злити и порізати капусту.

Моркву потерти на терку, цибулю порізати. Сиру картоплю натерти на дрібну терку.

Пшоно промити й підсмажити, щоб відчути аромат. Додати до пшона вершки або сметану й трохи протушкувати.

Засмажку з цибулі, картоплі та моркви зробити на олії. Додати улюблені спеції та томатну пасту.

Картоплю, яка зварилася разом з індичкою, покласти у сковорідку й розім'яти.

З бульйону витягти м'ясо й додати до нього капусту. Проварити хвилин 20, щоб випарилася лишня кислота.

Додати до бульйону пшоно й м'ясо, яке розділити на шматочки.

Потім додати засмажку й варти до готовності пшона. Порізати зелень й додати у кінці до капусняка.

Капусняк виходить дуже ароматним й смачним.

Раніше ми розповідали, як приготувати полтавський капусняк на копчених домашніх кістках.

24

Читайте нас у Facebook