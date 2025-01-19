Смачний полтавський капусняк: Самвел Адамян розповів, як його готують у Полтаві
Як відомо, українці дуже люблять капусняк. В різних куточках нашої країни капусняк готують за своїми перевіреними рецептами.
Рецептом полтавського капусняку поділився блогер Самвел, який навчився його варити, коли працював у тракторній бригаді.
Чоловік каже, що таку смачну страву готувала жінка з Полтави, яка куховарила для трактористів.
З того часу Самвел постійно готує капусняк й вирішив поділитись рецептом своєї улюбленої страви.
Інгредієнти:
стегно індички
2 великі картоплі
2 моркви
2 цибулини
2 столові ложки пшоно
900 гр кислої капусти
150 гр сметани
томатна паста столова ложка
зелень та спеції
Приготування:
В каструлю покласти стегно індички й варити, знімаючи піну.
Додати до бульйону одну моркву, цибулину, перець горошком, дві картоплі та лавровий лист. Картопля потрібна для того, щоб потім її розтовкти у капусняк.
Поки закіпає бульйон, потрібно готувати капусту. Для цього квашену капусту потрібно залити холодною водою, щоб забрала кислоту. Потім воду злити и порізати капусту.
Моркву потерти на терку, цибулю порізати. Сиру картоплю натерти на дрібну терку.
Пшоно промити й підсмажити, щоб відчути аромат. Додати до пшона вершки або сметану й трохи протушкувати.
Засмажку з цибулі, картоплі та моркви зробити на олії. Додати улюблені спеції та томатну пасту.
Картоплю, яка зварилася разом з індичкою, покласти у сковорідку й розім'яти.
З бульйону витягти м'ясо й додати до нього капусту. Проварити хвилин 20, щоб випарилася лишня кислота.
Додати до бульйону пшоно й м'ясо, яке розділити на шматочки.
Потім додати засмажку й варти до готовності пшона. Порізати зелень й додати у кінці до капусняка.
Капусняк виходить дуже ароматним й смачним.
Раніше ми розповідали, як приготувати полтавський капусняк на копчених домашніх кістках.24
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