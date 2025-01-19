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«Кохання всього мого життя»: Барак Обама відповів на чутки про розлучення з дружиною

10:44 19 січня 2025
Мішель та Барак Обама, фото https://www.instagram.com/p/DEAdkssOqMk/

Інформація про те, що колишній президент США Барак Обама збирається відвідати інавгурацію Дональда Трампа 20 січня без супроводу дружини, відновило у мережі чутки про розлучення Барака і Мішель, які почали виникати ще після його начебто «роману» із Дженніфер Еністон.

До того ж і на похороні експрезидента США Джиммі Картера 9 січня Мішель також була відсутня, нагадують ЗМІ.

Тому потрібно було щось робити, адже Барак і Мішель Обама вважаються у США прикладом ідеальної пари. Їхня історія почалася в юридичній фірмі, де студент Гарварду Барак Обама стажувався під керівництвом амбітної Мішель.

Спочатку вона відмовила йому у побаченні, зосередившись на кар'єрі, але за кілька місяців погодилася. Після випуску Барак запропонував їй руку і серце, й у 1992 вони одружилися. У пари дві доньки — Малія та Саша.

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Спростувати чутки 63-річний Барак Обама вирішив дуже просто: він опублікував у соцмережах спільне фото із 61-річною дружиною. Знімок було зроблено у ресторані — там, судячи з підпису до нього, пара відзначала день народження Мішель.

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«З днем народження, любов всього мого життя, Мішель Обама. Входячи в кімнату, ти заповнюєш її своїми теплом, мудрістю, гумором і грацією — і ти виглядаєш чудово, коли робиш це. Я такий щасливий, що можу проходити через пригоди цього життя разом з тобою. Люблю тебе», — написав Обама.

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Раніше ми писали про гучне розлучення голлівудської пари Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, а також про розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, які нарешті розлучилися після восьми років суперечок. Після такого тривалого та виснажливого розлучення Анджеліна Джолі має намір виїхати з США та оселитися у Парижі.

Фото https://www.instagram.com/p/DE73haDPecw/

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