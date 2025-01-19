Примітивний, але небезпечний: окупанти поліпшили свій дальній безпілотник, який може атакувати тили ЗСУ

У той час як на мирні міста України продовжуються атаки російських безпілотників, на передовій ЗСУ зіткнулися з дешевим, але покращеним і тому небезпечним дроном середнього радіуса дій. Йдеться про БПЛА «Молнія-2», який досить активно став застосовуватися останнім часом.

ВІДЕО ДНЯ

Так, як зазначає військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, російські окупанти стали системно оснащувати «Молнію-2» свого роду бойовою частиною. Йдеться про протитанкові міни ТМ-62, тоді як раніше на цей дрон ставили кумулятивні заряди КЗ-6.

«Дрон „Молнія-2“ примітивний у виконанні, зліплений, як то кажуть, з „гуано і палиць“, що робить його дуже дешевим і масовим у виробництві. Своєю чергою, установка на ньому ТМ-62 перетворює цей FPV-літачок на дуже серйозну загрозу, особливо з урахуванням їхньої дальності польоту до 50 км», — зазначає експерт, додаючи, що міна серйозно посилила потужність та ступінь збитків від дрона, а його дальність дозволяє бити по тилах ЗСУ.

Про зростання числа запусків дронів з міною говорить військовослужбовець ЗСУ, фахівець із РЕБ Сергій Флеш. За його словами, «Молнія-2» сама по собі хлипка і тому її запускають з ТМ-62 найчастіше з будівель, що дозволяє дрону набрати висоту, при запуску з землі з важкою міною це набагато важче.

РЕКЛАМА

Також, як зазначає Сергій Флеш, БПЛА «Молнія» постійно покращується, наприклад, у вересні змінювали канали управління та трансляції відео, що ускладнює роботу української РЕБ. Також він нарікає на те, що дрон має дальність до 50 км, тоді як в Україні ця ніша майже не зайнята.

Тим часом саме насиченість оборони FPV-дронами, хай і з меншою дальністю, дозволяє Силам оборони України стримувати окупантів на Покровському напрямку.

РЕКЛАМА

28

Читайте нас у Facebook