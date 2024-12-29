Дуже корисна живильна і зволожувальна маска: як доглядати за шкірою взимку

Зима — це переважно низькі температури, різкі вітри та чергування снігу та дощу. Це також час, коли в приміщеннях через опалення часто низька вологість, що робить повітря дуже сухим. І, нарешті, зима означає дієту, бідну свіжими сезонними фруктами та овочами, насиченими вітамінами та поживними речовинами. Всі ці фактори сприяють тому, що наша шкіра стає сухою, схильною до подразнень і почервоніння, втрачає блиск. Особливо страждає шкіра на обличчі, оскільки це єдина частина тіла, яку ми не можемо сховати під одягом, що піддає її прямому контакту з агресивними зовнішніми факторами. Тому слід знати, як доглядати за шкірою в цю пору, пише видання Triny.

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Попрощайтеся з милом. Наша шкіра має власний захисний бар’єр, у якому шкірне сало відіграє ключову роль. Взимку перш за все слід переконатися, що при видаленні забруднень, токсинів і змертвілої шкіри з обличчя не потрібно витирати весь шкірний жир. Тому очищення в цей період має бути дуже м'яким. Для зняття макіяжу варто використовувати ніжні молочко та міцелярні флюїди, а для очищення обличчя — масла. Масла ідеально підходять для видалення макіяжу, забруднень і надлишків шкірного сала. При цьому вони делікатні, живлять і зволожують шкіру. Якщо у вас жирна шкіра, ви можете очистити її делікатним очищувальним гелем для обличчя. Для тонізації обличчя беріть натуральні гідролати, підійде трояндова вода.

Якщо пілінг є частиною вашого звичайного догляду за шкірою, це чудово. Пілінг допомагає видалити змертвілі ділянки шкіри, стимулює її регенерацію, живить і розгладжує. Однак пілінг взимку може додатково дратувати обличчя. Тому подумайте про заміну сильного очищувача на більш м’який з дрібними та делікатними абразивними частинками. Також намагайтеся не відлущувати суху шкіру з виступаючими кутикулами. Бо замість того, щоб допомогти шкірі, ви будете її більше подразнювати, і з’явиться набагато більше кутикул.

Рослинні олії є цінним джерелом ненасичених жирних кислот, вітамінів і поживних речовин. Вони зволожують, живлять, змащують, регенерують і розгладжують шкіру. Взимку їх використання вкрай доцільно і рекомендовано. Але не всі масла добре працюють в холодну пору року! Улюблена кокосова олія може викликати сухість шкіри. Те саме може статися з аргановою олією. Якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра, попри використання масла, стає сухою і менш еластичною, це ознака того, що вам потрібно змінити улюблене масло на інше.

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Також дуже корисною буде живильна і зволожувальна маска. Використовуючи її хоча б раз на тиждень, ви допоможете своїй шкірі регенерувати та відновити природний гідроліпідний шар.

Щоб маска забезпечила суху шкіру всім необхідним, найкраще вибирати ту, в якій багато натуральних компонентів. Вона має містити натуральні масла, вітаміни A, C, D, E і K і антиоксиданти. Чудово, якщо до складу маски входять заспокійливий алантоїн, гіалуронова кислота, цераміди, флавоноїди, дубильні речовини та фруктові кислоти.

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Крем, який використовується взимку, повинен мати трохи більш насичений склад, а його консистенція може бути важче за літній. Важливо, що він, як і маска, містить натуральні компоненти, олії та вітаміни, а також витяжки з рослин із заспокійливою та заспокійливою дією. Можуть стати в пригоді сечовина, гліцерин і алое.

Перед виходом з дому не забудьте нанести на руки зволожуючий і захисний крем і одягнути рукавички. Також не забувайте ретельно витирати шкіру рук після кожного намочування або миття.

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До речі, варто знати, що багато речей у вашій косметичці небезпечні й можуть зіпсувати колір обличчя.

Також читайте, від яких засобів догляду за шкірою обличчя краще відмовитись і чому.

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